واگذاری اراضی پارک ملی کلاه قاضی اصفهان برای توسعه شهر جدید

سپهر سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حالیکه اصفهانی ها این روزها نگران زاینده رود هستند، کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت با واگذاری 870 هکتار از اراضی پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی در استان اصفهان به منظور توسعه شهر جدید بهارستان موافقت کرده است.

به گفته وی، این موافقت در حالی انجام شده که با گذشت نزدیک به 5 ماه از تاریخ این مصوبه و نیز با گذشت سه ماه از ابلاغ آن توسط دولت به دستگاههای اجرایی و قضایی، سازمان محیط زیست و سازمان بازرسی کل کشور کوچکترین واکنشی به این مصوبه مبنی بر غیر قانونی بودن واگذاری اراضی پارک ملی کلاه قاضی نداشته اند.

سلیمی اظهار داشت: بر اساس ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست هر گونه دخل و تصرف در پارکهای ملی ممنوع و غیر قانونی اعلام شده است و مرتکبین بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی به مجازات یک ماه تا یک سال حبس باید محکوم شوند.

وی تصریح کرد: پیش از این به دلیل احداث کنار گذر شرقی و کنار گذر غربی اصفهان بخش هایی از پارک ملی کلاه قاضی و پارک ملی قمشلو تصرف شده بود.

سلیمی افزود: همچنین در دو سال گذشته و بر اساس مصوبه دولتی ایجاد پالایشگاه جدیدی در کنار پالایشگاه قدیمی اصفهان با عنوان توسعه پالایشگاه اصفهان در مجاورت شهر اصفهان و در محدوده 5 کیلو متری مرکز شهر عملیاتی شد. این در حالیست که طبق ضوایط، احداث صنایع در شعاع 50 کیلومتری شهرهای بزرگ ممنوع است.

به گفته وی، همانطور که مشاهده می شود در سالهای گذشته برخی مصوبات دولتی بیشترین آسیب را به محیط زیست استان اصفهان وارد کرده است.

پارک ملی کلاه قاضی در سال 1346 به عنوان منطقه حفاظت شده در اختیار سازمان محیط زیست قرار گرفت و در سال 1348 و به موجب مصوبه شماره 13 شورای عالی محیط زیست به پارک وحش کلاه قاضی تغییر نام یافت که بعدها بخش هایی از ان به پناهگاه حیات وحش و پارک ملی تغییر عنوان یافت. همچنین شهر جدید بهارستان 30 سال بعد از اعلام حفاظت منطقه کلاه قاضی، تاسیس و ساخته شده است.