به گزارش خبرگزاری مهر، این چهار فیلم با محوریت دین، اخلاق، امید، آگاهی و تحکیم روابط خانواده در راستای اهداف و رویکردهای رسانه ملی از اواسط فروردین 1390 با نظارت جواد افشار به عنوان ناظر کیفی توسط قاسم انصاری به نگارش در آمده و هر کدام توسط یک کارگردان ساخته شد.

اولین تله فیلم این مجموعه با عنوان " وقت خوب بیداری " به کارگردانی کاظم بلوچی هدایت شد. قصه این فیلم در مورد مردی است به نام احمد که برای دست یافتن به زندگی بهترسعی دارد از میانبرها به پول بیشتری برسد که مشکلاتی سر مسیرش قرار می‌گیرد. او می‌پندارد گرفتاری‌های روزمره‌اش مانع از توجه به خداوند است در حالی که درمیابد غفلت از خداوند ، موجب گرفتاری هایی است که خودش رقم زده است.

کاظم بلوچی ، مینا نوروزی ، رامین راستاد ، افشین سنگ چاپ ، علی افشار ،کیمیا کلانتری ، میلاد مرادی نسب ، امید منصور فلاح، ناصر ایزد فر و با حضور منوچهر آذر و بهرام ابراهیمی در این فیلم به ایفای نقش پرداختند .

در ساخت این فیلم مهدی مجد وزیری تصویر بردار، کامبیز فراهانی صدابردار، محمد کفاشیان طراح صحنه و لباس، بابک شعاعی طراح گریم، امیر ابراهیمی مدیر تولید، مهدی سرداری مدیر تدارکات، محمد رضا روز بهانی دستیار تهیه، جواد افشار و میلاد مظاهری تدوین کار را به عهده داشته‌اند.

دومین تله فیلم با عنوان " وقت خوب رفتن " به کار گردانی عباس مرادیان حول محور اخلاق به قصه زن و شوهری می‌پردازد که شک و تردید زن به همسرش آنها را در آستانه جدایی قرار داده است. فقیهه سلطانی، بهزاد خداویسی، مریم آردیش، آناهیتا رکنی و رحیم نوروزی بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سوم با عنوان "وقت خوب بودن" را قاسم انصاری کارگردانی کرد و بازیگرانی همچون حبیب دهقان نسب، مهدی صبایی، مریم کاویانی، وحید رهبانی، حشمت آرمیده، زری اماد، رضا آحادی، رسول صفری، آرمان ضیایی مهر، طاهره اعلایی، هدیه حسینی نژاد، در آن نقش آفرینی کرده‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم با محوریت امید آمده است که جوانی به نام محسن به علت قتل دوست خود به نام شهروز در آستانه اعدام و قصاص قرار گرفته است . زیبا خواهرش به همراه امیر همسر وکیلش تلاش می‌کنند تا با گرفتن رضایت از حاج یوسف پدر مقتول، جلوی اعدام را بگیرند.

چهارمین تله فیلم از این مجموعه نیز با عنوان "وقت خوب ماندن" به کارگردانی صادق پروین آشتیانی ساخته شد و علاوه بر بازیگران سه فیلم قبلی که بصورت میهمان در فیلم چهارم حضور داشتند، حسین توشه، قدرت صالحی، صفا آقاجانی، فرخنده فرمانی زاده، امیر غریب زاده و نازنین کریمی در نقش لیلا و نوید ابتدایی در نقش آرش ایفاگر نقش‌های اصلی این فیلم بودند.

داستان این فیلم هم درباره لیلاست که یک روز قبل از مراسم عقد با نامزدش آرش، انتظار دارد خواهران و برادرانش در کنار او باشند اما آنها سرگرم زندگی و گرفتاری‌های خود هستند تا اینکه شب عقد، آرش از ازدواج با او پشیمان می‌شود.

این مجموعه پس از پنج ماه تولید و مراحل پس از آن، اکنون به پایان رسیده است تا به زودی از شبکه "شما" روی آنتن برود.

عوامل مشترک این فیلم‌ها عبارتند از تصویر بردار محمد رضا دانشور، صدابردار هادی بهشتی زاده، طراح گریم بابک شعاعی، طراح صحنه ولباس علی شیر محمدی، دستیاروبرنامه ریز داود باقری، منشی صحنه سعیده دلیریان، عکاس امید مسعودفر، خسرو اردشیری، دستیار دوم فرامرز اسمعلی خانی، حمید میرزایی، محسن قاسمی، دستیار تهیه محمدرضا روزبهانی، هماهنگی امیر کرباسچی، تدوین جواد افشار، میلاد مظاهری، سینه موبیل شهرام دانشگریان، مدیر تولید سید امیر ابراهیمی، مدیر تدارکات مهدی سرداری، دستیار تصویر مسعود کشاورز، دستیار صدا مهیار ریحان صفت، دستیاران گریم علی وطن پرست، یلدا حسین زاده، دستیاران صحنه سمیه سنقری ، حسین اسماعیلی -دستیاران تدارکات سعید دهقان ، میثم پورجعفری، حمل و نقل یاسر صوفی ، سعید رهبر ، حسین قدیری و ...