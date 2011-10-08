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۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

هشت نمایش به بخش مسابقه جشنواره تئاتر چهارمحال و بختیاری راه یافت

هشت نمایش به بخش مسابقه جشنواره تئاتر چهارمحال و بختیاری راه یافت

شهرکرد - خبرگزاری مهر: هشت نمایش از مجموع 15 نمایش به بخش مسابقه جشنواره تئاتر چهار محال و بختیاری راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، 15 نمایش راه‌یافته به مرحله بازبینی این جشنواره در روزهای 12 تا 14 مهر از سوی هیئت داوران مورد بازبینی قرار گرفت که در نهایت از این تعداد هشت نمایش به مرحله پایانی این جشنواره راه پیدا کرد.

نمایش‌های "ابوالهول" به کارگردانی ابراهیم بنائیان، "اعترافاتی درباره زنان" به کارگردانی ثریا امینیان، "پروانه زرد" از حسن مجیدی، "دعوت به مراسم خورده شدن" از مهدی جعفری، "ضلع سوم یک دلواپسی" به کارگردانی شهرام ابراهیمی، "قطعات جدامانده یک جنایت معمولی" از قاسم اسماعیلی، "ما یه نفر بودیم چنان که " از رسول حیدری، "همان همیشگی" از کاظم حیدری نمایش‌های راه‌یافته به بخش مسابقه است.

کد مطلب 1427349

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