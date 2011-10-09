خبر خرید خدمت سربازی در برخی نشریات صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وظیفه عمومی انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به تشدید مجازات در نظر گرفته شده برای مشمولان غایب، گفت: برابر قوانین، مشمولان از هرگونه خدمات اجتماعی در کشور محروم خواهند بود .

سرهنگ صفری افزود: اگر مشمولی مرتکب غیبت شده یا به هر دلیلی از خدمت مقدس سربازی فرار کند، هیچگونه خدمات دولتی به وی ارائه نشده و حتی سندی نیز در دفاتر اسناد رسمی به نام وی ثبت نخواهد شد و بدین ترتیب امکان هرگونه خرید و فروش نیز از وی سلب خواهد شد.

سرهنگ عباسعلی صفری با اشاره به اینکه کارت پایان خدمت برای استخدام در همه دستگاه های دولتی ضروری است، گفت: یکی از مدارک مورد نیاز استخدام در همه دستگاهها، داشتن کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت است و به همین دلیل مشمولان غایب در هیچ ارگان و دستگاه دولتی و غیر دولتی بکارگیری نشده و طبق قانون هیچ کارفرمایی حق استخدام به مشمولان غایب را نخواهد داشت .

وی تصریح کرد: اخباری که در بعضی نشریات مبنی بر امکان خرید خدمت سربازی و یا برخی معافیت ها به چاپ می رسد صحت نداشته و تنها اخباری که از طریق رسانه های رسمی از جمله صدا و سیما و از سوی مسئولان نظام وظیفه ناجا ابلاغ می شود مورد تایید خواهد بود.

معاون وظیفه عمومی انتظامی استان کرمانشاه در پایان گفت: فریب شیادان و کلاهبردارانی که مدعی نفوذ در سازمان وظیفه عمومی هستند را نخورده و در صورت وجود هرگونه ابهام و سئوالی به مشاوران و کارشناسان معاونت نظام وظیفه عمومی مراجعه نمایند.