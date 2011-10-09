حضور و غیاب فناورانه دانش آموزان/ اسکن اثر انگشت جایگزین روش سنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، اکنون دانش آموزان به جای اینکه معلم نام آنها را بخواند تا خود یا دیگری به جای آنها پاسخ حاضر بدهد، باید از اسکنر اثر انگشتی برای ثبت حضور خود در کلاس استفاده کنند.

همچنین به منظور افزایش ایمنی از زمانی که دانش آموزان به محدوده مدرسه وارد می شوند تا زمانی که به خانه های خود بازگردانده می شوند، اسکنرها از ساختمان مدارس به اتوبوسهای حمل و نقل دانش آموزان منتقل شده و دوباره بازگردانده می شوند تا حضور دانش آموز درون اتوبوس نیز به ثبت برسد.

این سیستم برای بیش از دو ماه در مدارس منطقه واشنگتن در فلوریدا مورد آزمایش قرار گرفته است اما از آنجایی که اکثر دانش آموزان در این منطقه از اتوبوسهای ویژه مدارس برای حمل و نقل استفاده می کنند، مقامات مدارس تصمیم گرفتند این اسکنرها را درون اتوبوسها قرار دهند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، هزینه استفاده از این سیستم حضور و غیاب پیشرفته سالانه 30 دلار است اما با توجه به اینکه چنین سیستمی می تواند امنیت بیشتری را برای دانش آموزان فراهم کند، بسیاری از خانواده ها معتقدند این اسکنرها ارزش هزینه ای که بر دوش آنها می گذارد را دارند.