مسوولان از آموزش جذب توريسم به كشور غافل شده اند

هر ساله از ميان 50 هزار نفر شاغل دربخشهاي اصلي جهانگردي تنها بيش از 10 درصدشان با آموزشهاي لازم آشنا مي شوند .

در حال حاضر 25 هزار نفر آنها در بخش هتلداري ، 10 هزار نفر در بخش رستورانها و 10 هزارنفرآنها نيز در بخش دفاتر خدمات مسافرتي هستند وتعدادي بسياري نيز در بخشهاي مرتبط با صنعت توريسم مانند گمرك ، نيروي انتظامي ، صنايع دستي وحمل ونقل فعاليت مي كنند كه تمامي آنها نيز نيازبه بازآموزي دارند اما با بودجه و امكانات و همچنين كمبود مراكز آموزشي و تخصصي و... مشخص نيست چند سال ديگر زمان لازم است تا اين صنعت بتواند روي پاي خود بياستد.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبر گزاري مهربه نقش آموزش در توسعه صنعت توريسم اشاره كرده و مي گويد: يكي از اصلي ترين مسايلي كه درتوسعه صنعت گردشگري وجود دارد بحث آموزش است بطوريكه بايد آموزش تمامي افراد شاغل در بخشهاي مختلف گردشگري اعم از خدمات و... مورد توجه قرار گيرد.

آمزوش حرف اول در توسعه صنعت توريسم

محمد تقي رهنمايي مي افزايد: يكي ديگر از آموزشهايي كه نقش مهم و اساسي دارد آموزشهاي عمومي است كه بايد به تمام افراد جامعه داده شود رفتارها ، كنش و و اكنشهايي كه آنها بايد در هنگام برخورد با توريست و گردشگر از خود نشان دهند و اين آموزشها بايد درقالب كدهاي رفتاري جهانگردي مورد توجه قرار گيرد.

وي خاطر نشان مي كند: دركشور ما بدليل مشكلات آموزشي ، نبود امكانات و موسسات مرتبط در بخش خدمات جهانگردي آموزشهاي حرفه اي و تخصصي داده نمي شود بنابراين در اين زمينه كاستي و نارسايي هاي زيادي وجود دارد بطوريكه در صورت عدم رفع اين مشكلات صنعت توريسم پيشرفتي نخواهد داشت.

كارشناس توريسم به آموزشهاي عمومي اشاره وتاكيد مي كند: بوسيله تبليغات و اطلاع رساني تدريجي به افزايش و ارتقاء دانش و آگاهي عمومي دست خواهيم يافت و بدين وسيله مي توانيم تا حدودي رفتارو برخورد مردم را با توريست و گردشگر اصلاح و زمينه جذب بيشتر جهانگردان را فراهم خواهيم كرد.

تمام افرادشاغل در بخشهاي مرتبط نياز به بازآموزي دارند

رهنمايي به نواقص موجود در بخش خدمات تاكيد كرده و مي گويد: مواردي كه درحال حاضر در بخش ارايه خدمات گردشگري مانند نحوه برخورد ، توزيع غذا ، لباس پوشيدن و.. از سوي نيروي هاي شاغل در هتل، رستوران ، مهمانپذير ها و .. مشاهده مي شود به هيچ وجه براي مسافران ، گردشگران و مردم قابل قبول نيست بنابراين بايد حداقل توقع و خواست آنها برآورده شود.

استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران مي افزايد: سهم ما از لحاظ آموزش اصلا قابل مقايسه با كشورهاي ديگر نيست آموزشهاي ارايه شده درايران از استاندارهاي بين المللي برخوردارنيستند بايد در اين زمنيه از حضو ر، تخصص و تجارب اساتيد كشورهاي پيشرفته در بخش جهانگردي استفاده شود .

وي تصريح مي كند: برگزاري دوره هاي آموزشي سيار و كوتاه مدت همراه با كنترل بدين معني كه افراد پس از گذراندن اين دوره ها به حال خود رها نشوند و.. يكي از روشهايي است كه ميتوان براي نجات صنعت توريسم كشورانجام داد .

وي به بازآموزي شاغلين فعال دربخش گردشگري اشاره كرده و مي گويد: تمامي افرادي كه دراين بخش شاغل هستند نياز به بازآموزي دارند تا با روشها و شيوه هاي روز دنيا در اين زمينه آشنا شوند و افراد جوان بايد جايگزين افراد مسن شوند و همچنين افراد تازه كار نيز بايد دورهاي آموزشي مخصوص به خود را بگذرانند.

هر 4 سال يكبار تمام افراد شاغل آموزش مي بينند

مديركل آموزش سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري نيز در اين باره مي گويد : با توجه به اينكه آموزش يكي از اركان مهم در جذب گردشگر و توسعه صنعت توريسم است به همين منظور سازمان هر ساله با توجه به بودجه و اعتبارات خود نسبت به برگزار ي دوره هاي مختلف ، نشستهاي تخصي ، سمينارها و ... براي افراد شاغل و همچنين متقاضيان آزاد در اين بخش اقدام مي نمايد.

مرتضي احمدي به برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي براي راهنمايان تور اشاره مي كند و مي گويد: در حال حاضر بيش از 20 دوره مختلف در زمينه هاي شناخت اماكن باستاني ، تاريخي ، جغرافيايي ، هنر ومعماري ايران ، شناخت روحيات ملل مختلف ، آشنايي با فرهنگ ايران زمين ، شناخت موزه هاي ايران ، فنون ومديريت راهنمايي تور و... از سوي مركز آموزش سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري به منظور جذب بيشتر توريست برگزار مي شود .

به گفته مديركل آموزش سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري سالانه 5 هزار نفر دربخشهاي هتلداري وخدمات مسافرتي آموزش مي بينند كه اين تعداد بيش از 10 درصد كاركنان شاغل در اين بخش را تشكيل مي دهند وبراساس آمارهاي موجود در5 سال گذشته 25 درصد كاركنان گردشگري در بخشهايي مانند مديريت تور ، هتلداري ، مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي، خانه داري و... آموزش ديده اند وبراين اساس هر 4 سال يكبار تمام بخش با اين آموزشها آشنا خواهند شد.

آموزشهاي تخصصي نياز به منابع مالي زيادي دارد

مرتضي احمدي در خصوص اعتبارات بخش آموزش سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ، مي افزايد : بودجه امسال تفاوتي با سال گذشته نداشته و به همين دليل آموزشهاي ما را با مشكل مواجه كرده بطوريكه نسبت به سال قبل ، در تعداد افراد و دوره هاي آموزشي كه برگزار مي شود افزايشي بوجود نيامده است.

وي از افزايش 100 درصدي بودجه بخش آموزش در سال 84 خبر داده و مي گويد: قرار است اعتبارات بخش آموزش سازمان در سال 84 دو برابر شود و چنانچه اين امر تحقق پيدا كند، تنها مي توان اقدامات جزيي انجام داد.

وي مي افزايد: سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف ميراث فرهنگي و گردشگري نياز به منابع بيشتري دارد و به منظور تحقق اهداف و ارتقاء كيفيت دوره هاي تخصصي آموزشي و همچنين افزايش تعداد افراد آموزش ديده در رشته هاي مختلف توريسم بايد بودجه اين بخش 20 برابر شود و تنها با دو برابر شدن بودجه مي توان اقدامات جزيي انجام داد.