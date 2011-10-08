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۱۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۰

جشنواره "یک هفته با کانون" در اراک آغاز به کار کرد

جشنواره "یک هفته با کانون" در اراک آغاز به کار کرد

اراک - خبرگزاری مهر: جشنواره سراسری یک هفته با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ظهر شنبه در اراک آغاز به کار کرد.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جشنواره سراسری یک هفته با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب 44 فعالیت کانون پرورش فکری در سراسر کشور از جمله استان مرکزی برگزار شده است.

محمد تقی حقی ادامه داد: جشنواره یک هفته با کانون به مدت یک هفته با موضوع "بحث آزاد" در استان مرکزی برگزار و در این مدت کودکان و نوجوانان 7 تا 17 سال سراسر استان مرکزی با حضور در دفتر مرکزی واقع در اراک در جلسات بحث آزاد این جشنواره شرکت می کنند.

وی یادآور شد: جشنواره یک هفته با کانون در قالب 15 غرفه ادبی، بازی، سرگرمی، نمایش عروسکی، خوشنویسی، کتابخوانی، بحث آزاد و ...از تاریخ 16 تا 22 مهر هر روز از ساعت 9 و 30  تا 11 و 30  و 14 و 30 تا 17 و 30 آماده پذیرایی علاقمندان است.

کد مطلب 1427404

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