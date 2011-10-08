به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی روز یکشنبه بررسی مسائل مربوط به انتخابات اتاق تعاون ایران را در دستور کار دارد.

ادامه رسیدگی به طرح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن و همچنین بررسی عملکرد سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه نفت با حضور وزیران نفت و اقتصاد در دستور کار روز دوشنبه کمیسیون قرار دارد.

جلسه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مسائل مربوط به تعاونی های کشور برنامه کمیسیون ویژه در روز سه شنبه است.