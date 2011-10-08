جزئیات برنامه روز نخست جشنواره شعر و داستان جوان در ایلام

کمال شفیعی، دبیر اجرایی نهمین جشنواره شعر و داستان جوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه افتتاحیه این همایش در صبح روز یکشنبه 17 مهر در ایلام گفت: در مراسم افتتاحیه که فردا صبح در ایلام برگزار خواهد شد از سه تن از نویسندگان برجسته ادبیات مقاومت ایلام تقدیر می‌شود.

وی از جلیل صفربیگی، حبیب‌الله بخشوده و بهروز سپیدنامه به عنوان سه تن از نویسندگانی نام برد که در این مراسم مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

شفیعی افزود: بعد از اجرای مراسم افتتاحیه، کارگاه‌های روز نخست برگزار خواهد شد که در سه بخش شعر، ادبیات بزرگسال و ادبیات کودک و نوجوان تقسیم شده است.

شفیعی، از راضیه تجار، باقر رجبعلی و ساسان ناطق به عنوان اساتید کارگاه داستان، یوسفعلی میر‌شکاک، محمدعلی بهمنی و قربان ولیئی به عنوان اساتید کارگاه شعر و بابک نیک طلب و محمد کاظم مزینانی به عنوان اساتید کارگاه ادبیات کودک و نوجوان یاد کرد.

وی همچنین از برگزاری عصر داستان و عصر شعر در قالب روز نخست این برنامه در ایلام خبر داد.

نهمین جشنواره شعر و داستان جوان 17 و 18 مهر در ایلام برگزار می‌شود.