سرانجام وام 300 ميليون دلاري نوسازي بافتهاي فرسوده دريافت شد

مجري طرح بافت هاي فرسوده كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" از امضاي قرارداد وام 300 ميليون دلاري بافت هاي فرسوده كلان شهرهاي كشور خبر داد و گفت : بالاخره پس از فراز و نشيب هايي كه در مسير امضاي قرارداد اين وام وجود داشت، بانك عربي ABC براي پرداخت اين وام موافقت خود را اعلام و در تاريخ 25/9/83 با حضور نمايندگان بانك مركزي و ملت ايران در كشور بحرين به امضا رسيد.

مهندس جواد شعرباف با اشاره به امضاي كليت قرارداد و پذيرش پرداخت وام از سوي بانك عربي، افزود: در حال حاضر بانك ملت مي بايست نسبت به تنظيم قرارداد جعاله با شهرداري هاي كلان شهرها اقدام كند.

وي با تاكيد بر اين مطلب كه وزارت كشور ضمانت شهرداريها را بر عهده گرفته و همين مساله باعث تسهيل در انجام پرداخت وام خواهد شد، تصريح كرد: در صورتي كه شهرداري ها كمي جديد در كار نشان دهند پيش بيني مي شود يهمن ماه سال جاري مي توان نسبت به پرداخت اين وام به شهرداري ها خوشبين بود.

مجري بافت هاي فرسوده كشور گفت: بانك ملت به دريافت حداقل ضمانت ها از شهرداري ها رضايت داده و مي بايست نسبت به امضاي قرارداد مابين بانك مذكور و شهرداري ها خوشبين بود.

شعرباف افزود: اين قرارداد بايد به امضاي وزارت كشور برسد و در نهايت وزارت اقتصاد و دارايي ضمانت پرداخت مبلغ وام را صادر كند.