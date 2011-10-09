تشخیص جنسیت جنین تا 99 درصد در هفته دهم بارداری

دکتر میر مجید مصلایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بعد از اولین آزمایش بارداری، یکی از سئوالات اساسی در نزد پدر و مادر و اطرافیان جنسیت جنین است.

وی با اشاره به روشی که از یک سال قبل در کشور آغاز شده است، افزود: در این آزمایش با استفاده از خون مادر، تعیین جنسیت جنین با ضریب 90 تا 99 درصد بسته به هفته بارداری، تشخیص داده می شود.

این دکترای علوم آزمایشگاهی در تشریح این روش و متد آزمایشگاهی، گفت: با توجه به اینکه مقداری از DNA جنین وارد خون مادر می شود، از هفته هشتم جنینی یا همان هفته دهم بارداری با انجام آزمایش خون مادر می توان جنسیت جنین را تشخیص داد.

مصلایی با عنوان این مطلب که DNA استخراج شده شامل DNA مادر و جنین است، افزود: در این روش با استفاده از قطعه ای از کروموزم می توان جنسیت را تشخیص داد.

وی ادامه داد: چنانچه جواب این آزمایش مثبت باشد، جنین پسر است و اگر منفی بود، جنین دختر است.

نایب رئیس انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی با اشاره به اینکه میزان تشخیص جنسیت در هفته هشتم جنینی 90 درصد است، افزود: در هفته دهم تا دوازدهم جنینی این میزان به 95 تا 99 درصد می رسد.

مصلایی از بررسی 88 مورد آزمایشهای انجام شده در یک سال گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد تنها 2 مورد خطا (2.7 درصد) داشته ایم که در مقایسه با سایر روشها، دقیقتر است.

این دکترای علوم آزمایشگاهی در خصوص کاربرد این روش تشخیص جنسیت، اظهارداشت: علاوه بر اینکه خیلی از پدر و مادرها دوست دارند زودتر از زمان تولد جنسیت جنین را بدانند، این روش برای تشخیصهای پزشکی نیز کاربرد دارد. به خصوص در خانواده هایی که سابقه بیماریهای ژنتیکی مثل هموفیلی دارند.

وی هزینه این روش را 100 هزار تومان اعلام کرد و افزود: متاسفانه انجام این قبیل روشهای آزمایشگاهی تحت پوشش بیمه نیست.