تحقيق و تفحص از وزارت نفت كذب محض است

عضو كميسيون انرژي مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره طرح تحقيق و تفحص از وزارت نفت گفت : تاكنون طرحي از سوي كميسيون انرژي مجلس بر انجام تحقيق و تفحص از وزارت نفت مطرح نشده است .

حسين مرادي اضافه كرد : اگر چه عده اي از اعضاي كميسيون انرژي خواستار اين طرح هستند اما تاكنون هيات رييسه كميسيون انرژي به اين طرح توجهي نداشته است .

وي اضافه كرد : برهمين اساس خبر منتشره درباره تحقيق و تفحص از وزارت نفت كذب محض بوده و تاكنون طرحي دراين باره مطرح نشده است .

همچنين محمد سعيد انصاري يكي ديگر از اعضاي كميسيون انرژي مجلس و از طراحان طرح تحقيق و تفحص از شركت ملي صنايع پتروشيمي به خبرنگار ما گفت : اين طرح فعلا به تعويق افتاده است .

وي اضافه كرد : طراحان اين طرح در حال كامل كردن بررسي هاي خود درباره وضعيت قراردادهاي صنايع پتروشيمي ، توجيه رعايت مسائل زيست محيطي طرحهاي پتروشيمي هستند كه پيش بيني مي شود با كامل شدن بررسي ها طرح تحقيق و تفحص تقديم شود .