حضور دانشجویان خارجی دانشگاه محیط زیست کرج در کارگاه آموزشی جایکا

به گزارش خبرگزاری مهر، در بازدید علمی دانشجویان خارجی شرکت کننده در دوره آموزشی مدیریت محیط زیست، مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکا از کشور ژاپن به عنوان مدرس در کارگاه آموزشی حضور یافت.

شین ایچیرو تانیموتو مشاور ارشد تیم کارشناسی جایکا در امر حفاظت از تالابها برای تدریس در این دوره آموزشی حضور یافته بود.

وی در این دوره آموزشی به ارائه توضیحات در خصوص تالاب انزلی و برنامه های این تیم برای بهبود و برنامه ریزی بلند مدت تالاب انزلی پرداخت.

طرح مطالعه مدیریت یکپارچه حفاظت از اکوسیستم تالاب انزلی اجرا شد

تانیموتو گفت: پس از قرار گرفتن تالاب انزلی در فهرست تالابهای در معرض خظر مونترو، بنا به درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران از دولت ژاپن، آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (JICA ) طرح مطالعه مدیریت یکپارچه حفاظت از اکوسیستم تالاب انزلی را از فوریه ۲۰۰۳ تا مارس ۲۰۰۵ به اجرا درآورد.

وی ادامه داد: در گام بعدی، دولت جمهوری اسلامی ایران، همکاری های فنی جهت اجرای بخشهای اصلی از شش بخش پیشنهاد شده در طرح جامع را از دولت ژاپن تقاضا کرد.

این مسئول گفت: در پاسخ به این درخواست، دولت ژاپن در ماه فوریه ۲۰۰۷ تصمیم به ارجای "پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی" گرفت و پروژه از نوامبر ۲۰۰۷ آغاز به کار کرد.

تانیموتو افزود: با وجود توقف کوتاهی در انجام این پروژه در آوریل ۲۰۱۱ برنامه به صورت اجرایی در آمد که تا جولای ۲۰۱۲ ادامه دارد.

تالاب انزلی مرکز طبیعت گیلان است

مشاور ارشد جایکا افزود: تالاب انزلی مرکز طبیعت گیلان است و فواید عظیمی از طبیعت پیچیده آن حاصل می شود ضمن اینکه پروژه مدیریت اکولوژیک تالاب انزلی به ایجاد نظام مدیریت زیربنایی برای حفاظت از تالابها می پردازد.

در ادامه این کارگاه شرکت کنندگان به طرح پرسشهای خود در خصوص روند اجرایی شدن این برنامه، تعهدات متقابل دو کشور و اثرات عملی آن پرداختند که آقای تونیماتو نیز پاسخهای لازم را ارائه داد.

پس از برگزاری این کارگاه آموزشی بر اساس هماهنگی انجام شده میان سازمان بنادر و کشتیرانی انزلی، شرکت تاید واتر و دانشگاه محیط زیست، یک کشتی یدک کش پیشرفته در اختیار گروه قرار گرفت.

به دنبال این امر، ضمن گردش در حوالی بندر مسائلی چون نقش لجن کشها، اثرات تخلیه آب توازن و نحوه پاکسازی دریا از زباله های انسان ساخت مورد بررسی قرار گرفت.

دانشگاه محیط در حوالی میدان استاندارد کرج مستقر است.