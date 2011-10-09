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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۹:۵۱

در چهارمحال وبختیاری/

80فیلم در جشنواره یک هفته با کانون اکران می شود

80فیلم در جشنواره یک هفته با کانون اکران می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورشی فکری کودکان ونوجوانان استان چهارمحال وبختیاری از اکران 80 فیلم در جشنواره یک هفته با کانون خبر داد.

پرویز شاهوردی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: در جشنواره یک هفته با کانون 80 فیلم کودک ونوجوان اکران می شود.

وی با بیان اینکه دانش آموزان وبازدید کنندگان می توانند از ساعت 9 صبح از این نمایشگاه بازدید کنند، اذعان داشت: اکران فیلمها ازساعت شش عصر تا 22 شب است.

مدیر کانون پرورشی فکری کودکان ونوجوانان استان چهارمحال وبختیاری تصریح کرد: هر شب در این نمایشگاه 12فیلم 30دقیقه ای اکران می شود.

شاهوردی یادآور شد: محل اکران فیلمها در مکان جشنواره یک هفته با کانون در مرکز کانون پرورشی فکری کودکان ونوجوانان این استان است.

وی افزود: این نمایشگاه از 16مهر ماه به مدت یک هفته در این استان برپاست.

کد مطلب 1427496

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