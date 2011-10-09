10 هزار هکتار باغ بادام در شهرکرد وجود دارد

صفدر نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان شهرکرد بیشترین کشت بادام را نسبت به شهرستانهای دیگر در این استان دارد.

وی تصریح کرد: تولید بادام در شهرستان شهرکرد به 15 هزار و 326 تن می رسد.

نیازی اذعان داشت: کمترین کشت بادام در شهرستان لردگان با 247 هکتار است و برداشت بادام در این شهرستان به 200 تن می رسد.

رئیس جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه درهفت شهرستان چهارمحال و بختیاری کشت و تولید بادام وجود دارد، بیان داشت: بیشترین کشت و تولید در شهرستان شهرکرد بوده است.

نیازی افزود: شهرستانهای کیار، اردل، فارسان، بروجن، کوهرنگ و لردگان به ترتیب کمترین کشت و برداشت بادام را در این استان داشته اند.