آرای کوهن بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی مباحث جدید در مطالعات علم و تکنولوژی و فلسفه علم می‌پردازد و رویکرد آن به مطالعه علم و تکنولوژی رویکردی میان رشته‌ای است. با استفاده از این رویکرد موضوعاتی چون رئالیسم و ساختار اجتماعی، گفتمان و لفاظی، عینی بودن و فهم عمومی از علم مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

مشاهدات تجربی و ارائه مثال برای اثبات فرضیات و مطالب ارائه شده در این اثر مورد توجه بوده‌اند. یکی از مباحث جدید در حوزه دانش علم و تکنولوژی بحث اقتصاد سیاسی است. از اینرو این موضوع در این اثر مورد بررسی قرار گرفته است.

دموکراتیک کردن تصمیمهای علمی یکی دیگر از موضوعات قابل توجه و جدید در حوزه علم و تکنولوژی به شمار می‌رود که توجهات و انتقادات زیادی را نیز متوجه خود کرده است.

این کتاب در 17 فصل سامان یافته و مشتمل بر پیشگفتار و نمایه است. در این اثر آرای توماس کوهن فیلسوف علم معروف مورد بررسی قرار گرفته است.

توماس کوهن مورخ و فیلسوف علم آمریکایی است که در سال 1962 کتاب ساختار انقلابهای علمی را نوشت. کوهن با نوشتن این اثر تأثیر زیادی بر فلسفه علم گذاشت.

این کتاب با عنوان "مقدمه‌ای بر مطالعات علم و تکنولوژی" اثر سرجیو سیس ماندو از سوی انتشارات ویلی بلک ول منتشر شده است.