19 برنامه بازرگانی خارجی در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود

سیاوش نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 19 برنامه بازرگانی خارجی دراین استان برگزار می شود، اظهار داشت: برنامه هایی از قبیل اجرای سند راهبردی توسعه تجارت خارجی، پیگیری اجرای پایانه صادراتی در این استان، پیگیری ایجاد منطقه ویژه اقتصادی، صنایع تبدیلی و بسته بندی در این استان، پیگیری خوشه های کسب و کار، پیگیری راه اندازی میزهای کالایی در این استان، برگزاری همایش های تخصصی در حوزه تجارت خارجی، به روز رسانی بانک اطلاعات تجار و بازرگانان و ... از عمده فعالیت های سال 90 است.

وی هدف از اجرای برنامه های حوزه بازرگانی را افزایش صادرات غیر نفتی و بازاریابی کشورهای هدف صادرات و اشتغالزایی و توسعه این استان عنوان کرد.

نظری با بیان اینکه در شش ماهه اول سال جاری هفت دوره کارگاه آموزشی تخصصی برگزار شده است، بیان داشت : طی این دوره ها یک هزار و 404 نفر ساعت در این کارگاه ها شرکت کرده اند.

سرپرست معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت و معدن چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه در شش ماهه سال جاری چهار جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی تشکیل شده، عنوان کرد: این جلسات 33 مصوبه به همراه داشته است.