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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۹:۱۸

نظری در گفتگو با مهر:

19 برنامه بازرگانی خارجی در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود

19 برنامه بازرگانی خارجی در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت و معدن چهار محال و بختیاری گفت: 19 برنامه بازرگانی خارجی در سال جاری در این استان اجرا می شود.

سیاوش نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 19 برنامه بازرگانی خارجی دراین استان برگزار می شود، اظهار داشت: برنامه هایی از قبیل اجرای سند راهبردی توسعه تجارت خارجی، پیگیری اجرای پایانه صادراتی در این استان، پیگیری ایجاد منطقه ویژه اقتصادی، صنایع تبدیلی و بسته بندی در این استان، پیگیری خوشه های کسب و کار، پیگیری راه اندازی میزهای کالایی در این استان، برگزاری همایش های تخصصی در حوزه تجارت خارجی، به روز رسانی بانک اطلاعات تجار و بازرگانان و ... از عمده فعالیت های سال 90 است.

وی هدف از اجرای برنامه های حوزه بازرگانی را افزایش صادرات غیر نفتی و بازاریابی کشورهای هدف صادرات و اشتغالزایی و توسعه این استان عنوان کرد.

نظری با بیان اینکه در شش ماهه اول سال جاری هفت دوره کارگاه آموزشی تخصصی برگزار شده است، بیان داشت : طی این دوره ها یک  هزار و 404 نفر ساعت در این کارگاه ها شرکت کرده اند.

سرپرست معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت و معدن چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه در شش ماهه سال جاری چهار جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی تشکیل شده، عنوان کرد: این جلسات 33 مصوبه به همراه داشته است.

کد مطلب 1427506

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