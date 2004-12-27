راه اندازي اولين لابراتور ديجيتالي در سينماي ايران

به گزارش مهر ، روابط عمومي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرد: شركت مركز خدمات صنايع فيلم ايران ( استوديو بديع ) كه از پنجاه و پنج سال قبل در صنعت سينماي ايران به فعاليت پرداخته است از زمستان سال 81 اقدام به اجراي طرح بازسازي و نوسازي امكانات لابراتواري موجود خود و همچنين ايجاد يك لابراتوار ديجيتال با استفاده از مدرنترين تكنولوژي روز سينما نمود، طرح مذكور كه در نوع خود بزرگترين طرح توسعه خدمات پس از توليد

در سينماي ايران است. توسط متخصصين اين شركت در چهار فاز اجرا مي شود.

بنا به اعلام اداره كل توليد و پشتيباني فيلم معاونت امور سينمايي ، اولين فاز اين طرح كه در سال 1382 به بهره برداري رسيد شامل بازسازي برخي از ماشين آلات و نوسازي بسياري ديگر از تجهيزات موجود به سيستم هاي پيشرفته رايانه اي بود.

ضمن اينكه در اين مرحله يك دستگاه چاپ جديد 35 ميليمتري با امكانات چاپ صداي ساراند نيز خريداري و نصب شد . فاز دوم طرح مذكور نيز كه از اول ديماه امسال به بهره برداري رسيده است شامل يك دستگاه تله سينماي ديجيتالي SDI براي تبديل انواع فيلم هاي 16 ، سوپر 16، 35 و سوپر 35 ميليمتري به انواع سيستم هاي ويديويي با استاندارد پخش تلويزيوني و امكانات حك اطلاعات حاشيه نگاتيو و كدهاي همزماني ويديو مي باشد. ضمن اينكه در همين مرحله يك سيستم اصلاح رنگ كامپيوتري و دو دستگاه تدوين غير خطي با استفاده از نرم افزارهاي Cinema tools و Final Cut Pro4.0 روي دستگاههاي رايانه اي اين شركت نصب و راه اندازي شد.

اين گزارش حاكيست : فازهاي سوم و چهارم طرح ياد شده نيز شامل سيستم هاي كامل انترمديت ( نگاتيوهاي واسطه ) ديجيتالي DI سيستم مرمت و بازسازي فيلم هاي كهنه و قديمي ، سيستم اصلاح رنگ داوينچي Davinchi با امكانات اصلاح رنگ اوليه و ثانويه ، سيستم اسكنر 2K و 4K سيستم تبديل ويديو و اطلاعات ديجيتالي به فيلم Film Recorder و ساير لوازم و امكانات متعلقه مي باشد كه به تدريج از زمستان سالجاري به مرحله بهره برداري خواهند رسيد.