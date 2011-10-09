  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۲

با کارشناسی نیکخواه آزاد/

"جمع ما" برنامه‌های کودک را بررسی می‌کند

"جمع ما" برنامه‌های کودک را بررسی می‌کند

تهیه‌کننده برنامه "جمع ما" از پرداخت به موضوع بررسی برنامه‌های کودک چند ساله اخیر در این برنامه شبانه خبر داد.

الهه بهبودی تهیه‌کننده برنامه "جمع ما" با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: بررسی برنامه‌های کودک سال‌های اخیر این هفته با کارشناسی وحید نیکخواه آزاد روی آنتن می‌رود و با تمرکز بر این موضوع هر شب مهمانانی نیز خواهیم داشت.

وی افزود: عادل بزدوده کارگردان تئاتر کودک و نوجوان و سازنده عروسک "زی زی گولو" امشب 17 مهر ماه مهمان برنامه خواهد بود. دوشنبه شب نیز آزیتا رضایی (خاله رویا) و مجتبی ظریف نیا (عمو مهربون) به برنامه می‌آیند.

"جمع ما" با اجرای آزاده نامداری ساعت 21 از شبکه دوم سیما به روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 1427530

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها