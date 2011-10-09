الهه بهبودی تهیه‌کننده برنامه "جمع ما" با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: بررسی برنامه‌های کودک سال‌های اخیر این هفته با کارشناسی وحید نیکخواه آزاد روی آنتن می‌رود و با تمرکز بر این موضوع هر شب مهمانانی نیز خواهیم داشت.

وی افزود: عادل بزدوده کارگردان تئاتر کودک و نوجوان و سازنده عروسک "زی زی گولو" امشب 17 مهر ماه مهمان برنامه خواهد بود. دوشنبه شب نیز آزیتا رضایی (خاله رویا) و مجتبی ظریف نیا (عمو مهربون) به برنامه می‌آیند.

"جمع ما" با اجرای آزاده نامداری ساعت 21 از شبکه دوم سیما به روی آنتن می‌رود.