به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن اصل‌مند مدیر کل روابط عمومی وزارت کشور جزئیات بیشتری از برگزاری نشست فرمانداران کل کشور در هفته جاری را اعلام کرد.

اصل مند در حاشیه جلسه شورای اطلاع رسانی این وزارت ضمن اعلام قطعیت سخنرانی مهندس مصطفی محمد نجار وزیر کشور در این همایش ، از حضور دیگر مسؤولین عالیرتبه کشوری در این نشست خبر داد اما اشاره مستقیمی به نام این مقام یا مقامات عالیرتبه نکرد.

وی افزود ، قریب به 400 فرماندار شهرستان های مختلف کشور، روز دوشنبه در تهران در محل سالن غدیر وزارت کشور ، الزامات و بایسته های عملیاتی تحقق اصل راهبردی نظام اسلامی در خصوص برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری را مورد بحث و تعامل نظر قرار خواهند داد.

دبیر شورای اطلاع رسانی وزارت کشور همچنین ، تقدیر از فرمانداران نمونه در حوزه های مختلف عملکردی را از دیگر برنامه های نشست سراسری فرمانداران اعلام کرد.

اصل مند اظهار امیدواری کرد با توجه به هماهنگی های انجام شده و تلاش های واقع شده و با استعانت از درگاه حضرت احدیت ، نشست فرمانداران توفیقات قابل توجهی را برای پیشرفت و تعالی مناطق مختلف کشور فراهم آورد.

شایان توجه است بموجب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی فرمانداران ، ریاست هیأت اجرائی انتخابات در شهرستانها را بر عهده دارند. و همچنین به عنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستان ها نقش مهمی در پیشبرد برنامه های سیاسی، عمرانی و اقتصادی شهرستان ها بر عهده دارند.

