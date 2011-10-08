تمرکز 80 درصد جمعیت البرز در کرج/ فعالیت 11 ستاد سرشماری

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رمضانی ظهر شنبه با بیان این مطلب در مراسم افتتاحیه سومین دوره آموزشی طرح سرشماری نفوس و مسکن شهرستان اظهار داشت: اجرای طرح سرشماری در کشور اقدامی زیربنایی و علمی است که تحقق آن تنها در گرو همکاری و مشارکت گسترده مردم و مسئولان است.

وی افزود: برنامه ریزی بدون آمار همچون خرید کردن با جیب خالی است که امکان هرگونه برنامه ریزی را از انسان سلب می کند.



این مسئول با تاکید بر اینکه تمامی مدیران بابد از امکانات و تجهیزات خود برای توفیق در این طرح استفاده کنند، خاطر نشان کرد: کرج به عنوان پنجمین کلانشهر کشور و مرکز استان البرز 80 درصد از جمعیت استان را در خود جای داده است بنابراین در اختیار قرار دادن امکانات مورد نیاز برای مردم نیازمند اطلاعات و آمار دقیق است که باید با همکاری همه جانبه مسئولان صورت گیرد.

وی یادآور شد: در این طرح دو هزار و 800 نفر از ماموران سرشماری نفوس و مسکن با این ستاد همکاری دارند که امید می رود با تلاش همه جانبه شاهد برگزاری موفق این طرح در سطح شهرستان کرج باشیم.

دبیر اجرایی ستاد سرشماری نفوس و مسکن استان البرز در ادامه به بیان ویژگی های ماموران سرشماری نفوس و مسکن پرداخت و گفت: صداقت، حسن خلق، امانت داری و برقراری ارتباط مناسب با مردم از جمله ویژگی هایی است که باید از سوی ماموران سرشماری نفوس و مسکن مورد توجه قرار گیرد تا میزان اعتماد مردم به این طرح افزایش یابد.

وی در پایان سخنان خود از همکاری و تلاش آموزش و پرورش نواحی چهارگانه کرج برای در اختیار قراردادن فضاهای مورد نیاز آموزشی تقدیر کرد.



