ارائه آمار صحیح لازمه توسعه کرج به عنوان شهری مهاجر پذیر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب در مراسم افتتاحیه سومین دوره آموزشی طرح سرشماری نفوس و مسکن شهرستان اظهار داشت: اولین هدف گذاری برای رشد و توسعه استان استخراج اطلاعات و آمار دقیق و واقعی از ظرفیتها و پتانسیل های این استان است که می تواند یاریگر مدیران برای برنامه ریزی باشد.

وی افزود: تامین زیرساختهای شهرستان در حوزه های مختلف از جمله برنامه هایی است که پس از تشکیل استان از سوی استاندار محترم البرز مورد توجه قرار گرفته است.



این مسئول با اشاره به اینکه همت و غیرت مدیران می تواند آینده درخشانی را برای این شهرستان رقم زند، خاطر نشان کرد: ماموران سرشماری نفوس و مسکن را نسل جوان جامعه به عنوان آینده سازان ایران اسلامی برعهده دارد که می توانند در سایه انگیزه خدمت به مردم گامی اساسی در جهت تهیه اطلاعات جامع و کامل از شهرستان بردارند.

ایران نژاد تاکید کرد: استخراج نیازمندی ها در حوزه های مختلف؛ رفاهی، خدماتی، آموزشی، بهداشتی و... باید بر پایه اطلاعات دقیق صورت گیرد.

وی نیاز واقعی شهرستان را با توجه به جمعیت دو میلیون نفری آن اختصاص اعتبارات مورد نیاز ذکر کرد که تامین آن نیز در گرو آمار واقعی از میزان جمعیت این شهرستان به عنوان یکی از مهاجرپذیرترین شهرهای کشور است.