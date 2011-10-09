ساخت موسیقی "غیر مجاز"/ با آقاخانی برای ساخت سریال همکاری می کنم

مصطفی کیایی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: گروه دنگ شو مدتی است ساخت موسیقی این فیلم را آغاز کرده است و مهران ملکوتی نیز صداگذای "غیر مجاز" را در مراحل پایانی دارد.

وی افزود: از هفته آینده نگارش فیلمنامه یک مجموعه تلویزیونی برای شبکه سوم سیما به کارگردانی سعید آقاخانی را آغاز می کنم. هنوز عنوان این سریال مشخص نشده است و کاری به عنوان طنز اجتماعی است. طرح آماده شده و تهیه کنندگی آن برعهده مهران مهام و ایرج محمدی است.

درخلاصه فیلم "غیر مجاز" با نام قبلی "بزن بریم بهشت" آمده است: اواسط دهه 60 و اوج دوران جنگ مردی حدود 50 ساله در تهران مشغول قاچاق نوارهای لس آنجلسی و فیلم‌های ویدئویی است. او در اثر یک اتفاق در می‌یابد که توموری در سر دارد و تا دو ماه دیگر بیشتر زنده نخواهد ماند.

بازیگران این فیلم عبارتند از: مهدی هاشمی، مسعود کرامتی، ژاله صامتی، سعید آقاخانی، محسن کیائی، بهشاد شریفیان، علی کوچکی، امیر عزیزی، پوریا رحیمی، زهره بختیاری، ملودی آرام‌نیا، مسعود انتظاری، محمد حاج حسینی، علی گلزاده، علی زمانی، علیرضا رشیدی، کاظم نجارزاده، یوسف قلیچ و مهدی فقیه.

از عوامل تولید این فیلم می‌توان به نویسنده و کارگردان: مصطفی کیایی، برنامه‌ریز و دستیاراول کارگردان: هومن خواجه نوری، منشی صحنه: فرحناز خسرو آبادی، دستیاران کارگردان: امیررضا وهابی، مهدی رسول‌زاده، علی زمانی، مدیر فیلمبرداری و تهیه‌کننده: رضا رخشان، مجری طرح: محمد حسین عامری پویا، مدیر صدابرداری: امیر نوبخت، طراح صحنه و لباس: فرامرز بادرامپور، طراح گریم: مهری شیرازی، عکاس: نادر فوقانی و جلوه‌های ویژه: محسن روزبهانی اشاره کرد.

مصطفی کیائی کارگردانی فیلم سینمایی "بعد از ظهر سگی سگی" را در کارنامه دارد و این مجموعه تلویزیونی دومین همکاری کیائی و آقاخانی بعد از فیلم سینمایی بعد از ظهر سگی سگی" است.