به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با حضور شخصیت های سیاسی، علمی، فرهنگی ، اندیشمندان و شاعران برجسته اهل بیت علیهم السلام" در تالار حضرت امام رضا(ع) نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لاهور برگزار می‌شود.

ثمینه خاور حیات نماینده مجلس ایالت پنجاب و عضو کمیته امور نوجوانان و جوانان ایالت پنجاب جشنواره مذکور را افتتاح می کنند.

این جشنواره شامل افتتاح نمایشگاه رضوی و شب شعر، مسابقات نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان مدارس شهر لاهور، مسابقه خوشنویسی ویژه کودکان و نوجوانان مدارس شهر لاهور، نمایش فیلم ، مسابقه سفرنامه نویسی، نامه به حضرت امام رضا (ع)، توزیع جوایز و مراسم اختتامیه جشنواره است.

در جشنواره فرهنگی و هنری حضرت امام رضا (ع) مراکز آموزشی از جمله مدارس، دانشکده ها و دانشگاهها و حوزه های دینی اهل سنت و اهل تشیع شهر لاهور شرکت و همچنین نمایشگاه رضوی در طول جشنواره برای بازدید کنندگان برپا خواهد بود.