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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

جشنواره امام رضا (ع) در لاهور برگزار می‌شود

جشنواره امام رضا (ع) در لاهور برگزار می‌شود

خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور به مناسبت میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت حضرت امام رضا (ع) از 17 تا 22 مهر جشنواره فرهنگی و هنری برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با حضور شخصیت های سیاسی، علمی، فرهنگی ، اندیشمندان و شاعران برجسته اهل بیت علیهم السلام" در تالار حضرت امام رضا(ع)  نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لاهور برگزار می‌شود.

ثمینه خاور حیات نماینده مجلس ایالت پنجاب و عضو کمیته امور نوجوانان و جوانان ایالت پنجاب جشنواره مذکور را افتتاح می کنند.
 
این جشنواره شامل افتتاح نمایشگاه رضوی و شب شعر، مسابقات نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان مدارس شهر لاهور، مسابقه خوشنویسی ویژه کودکان و نوجوانان  مدارس شهر لاهور، نمایش فیلم ، مسابقه سفرنامه نویسی، نامه به حضرت امام رضا (ع)، توزیع جوایز و مراسم اختتامیه جشنواره است.
 
در جشنواره فرهنگی و هنری حضرت امام رضا (ع) مراکز آموزشی از جمله مدارس، دانشکده ها و دانشگاهها و حوزه های دینی اهل سنت و اهل تشیع شهر لاهور شرکت و همچنین نمایشگاه رضوی در طول جشنواره برای بازدید کنندگان برپا خواهد بود.
کد مطلب 1427564

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