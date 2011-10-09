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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۸:۱۹

به قلم گوهری/

نگارش فیلمنامه زندگی "استاد فرشچیان" آغاز شد

نگارش فیلمنامه زندگی "استاد فرشچیان" آغاز شد

محمدرضا گوهری از فیلمنامه نویسان موفق سینمای ایران از نگارش مجموعه تلویزیونی در ارتباط با زندگی استاد فرشچیان خبر داد.

محمدرضا گوهری در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تحقیقات میدانی این فیلمنامه به پایان رسیده است و هم اکنون به همراه روح الله صدیقی مشغول نوشتن سیناپس های این کار هستیم .

وی افزود: این مجموعه تلویزیونی از محصولات سیما فیلم با عنوان موقت"راز ماندگاری" به تهیه کنندگی سید محسن طباطبایی ساخته می شود. بعد از تایید مرحله سیناپس تحقیقات دیگری را انجام می دهیم و فکر می کنم نگارش فیلمنامه حدود هشت ماه طول بکشد. هنوز کارگردان این سریال مشخص نشده است.

گوهری در کارنامه خود نگارش آثارشاخصی چون"خیلی دور خیلی نزدیک"،"فرزند خاک"،"بیداری رویاها"و"کودک و فرشته"را به ثبت رسانده است.

کد مطلب 1427565

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