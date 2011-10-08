109 نفر در آمارگیری اردکان مشارکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار اردکان ظهر شنبه در افتتاحیه کلاسهای آموزشی ماموران طرح سرشماری نفوس و مسکن اردکان با اشاره به تعداد شرکت کنندگان در این طرح اظهار داشت: 109 نفر در این طرح شرکت می کنند که از این تعداد 66 نفر آمارگیر و بقیه کارشناس و ناظر هستند.

احمد کمالی از آمارگیران خواست با برقراری روابط عمومی صحیح با خانوارها و جلب اعتماد آنان، اطلاعات دقیق و درست را اخذ و ثبت کنند.

وی با بیان این که تجربیات دوره های پیشین اجرای این طرح در شهرستان باید مورد استفاده قرار گیرد، تاکید کرد: نتیجه این طرح در بهره وری و برنامه ریزی های دقیق و کارشناسانه مسائل کلان کشوری مورد استفاده قرار می گیرد.

کمالی ادامه داد: هر چه اطلاعات اخذ شده از خانوارها صحیح تر و دقیق تر باشد، روند توسعه و پیشرفت کشور شتاب بیشتری خواهد یافت.

وی با بیان اینکه سرشماری نفوس و مسکن آیینه ای از ضعفها و قوتها را در اختیار مسئولان ارشد کشور قرار می دهد، افزود: مردم با تعامل، وفاق و همدلی با ماموران سرشماری بار دیگر اعتماد خود را به نظام ثابت خواهند کرد.

کمالی عنوان کرد: مردم با مشارکت در اجرای این طرح ملی، مسئولان کشور را در تعالی و پیشبرد اهداف بلند انقلاب اسلامی یاری خواهند داد.

وی افزود: زمان آغاز این طرح دوم آبانماه است و همزمان با سراسر کشور در شهرستان اردکان به اجرا در خواهد آمد و تا 21 روز نیز ادامه خواهد داشت.