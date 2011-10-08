عقب نشینی انقلابیون از مرکز سرت / آمادگی برای حمله به بنی ولید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، "عمر فیفاو" از فرماندهان شورای انتقالی لیبی در جبهه بنی ولید گفت : ما بنی ولید را از سمت جبهه جنوبی محاصره کرده ایم.

وی افزود: ما تلاش زیادی به خرج دادیم تا با قبایل بنی ولید به توافق برسیم، زیرا خواستار خونریزی نیستیم، اما تلاشهای ما شکست خورد و چاره ای جز حمله به بنی ولید نداریم.

بر خلاف ادعاهای مقامات ناتو درباره خارج شدن کنترل بنی ولید و سرت از دست قذافی، از این شهر خبر می رسد که نیروهای وابسته به معمر قذافی همچنان مقاومت می کنند و این مقاومت در اطراف دانشگاه سرت و منطقه الموریتانی بیشتر است.

این در حالی است که "ناصر ابوزیان" یکی از فرماندهان شورای انتقالی لیبی گفت : ما نیروهای قذافی را در منطقه ای که مساحت آن زیاد نیست، به محاصره در آورده ایم.

در حالی که انقلابیون لیبی حمله موسوم به هجوم نهایی در سرت را آغاز و سعی کردند با پوشش آتش توپخانه و موشکی با خودروهای کوچک حامل موشکهای زمین به هوا به عمق سرت پیشروی کنند، اما با حجم سنگین حملات نیروهای قذافی روبرو شدند.

منابع وابسته به انقلابیون لیبی گفت : نیروهای قذافی از هر سو آتش می ریزند ما پیشروی محدودی داشتیم، اما به سبب آتش سنگین و نبود پوشش حمایتی مجبور به عقب نشینی شدیم .

منابع نظامی شورای انتقالی در مصراته هم از کشته شدن 12 انقلابی و زخمی شدن 193 نفر دیگر در درگیریهای سرت خبر داد.

"احمد محمد ابوعود" یک مسئول بیمارستانی در مصراته هم اعلام کرد آمبولانسهای زیادی بر اثر حملات نیروهای قذافی منهدم شده است .



خبر دیگر اینکه جنگنده های ناتو بی آنکه عملیاتی در سرت انجام دهند، بر فراز آن به پرواز درآمدند.