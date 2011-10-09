مطالعات طرح جامع منطقه نمونه گردشگری آبگرم تصویب شد

اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: منطقه نمونه گردشگری آبگرم از جمله مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری است که پس از واگذاری به سرمایه گذار، طرح مطالعاتی آن تهیه و پس از پررسی به کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارایه شده است.

بیرانوند با اشاره به منطقه نمونه گردشگری آبگرم افزود: در دور اول سفر هیئت محترم دولت به استان قزوین این منطقه انتخاب و بعد از اعلام فراخوان، شرکت توسعه شهر ارشیا به عنوان مجری این طرح برگزیده شد و زمینی به مساحت 370 هکتار در شهر آبگرم برای اجرای طرح جامع گردشگری تصویب شد که بر اساس طرح مطالعاتی در شش فاز تدوین و عملیات اجرایی آن نیز به صورت گام به گام ارائه شده است.

وی همچنین تصریح کرد: طرح مطالعاتی دارای شش بخش اصلی: کلیات، شناخت وضع موجود، تحلیل وضع موجود، ارایه طرح‌ها و برنامه‌ها، ارزیابی مالی و اقتصادی، ارزیابی اثرات زیست محیطی است که طبق آخرین قوانین و مقررات ویرایش شده و آماده تصویب است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین با اشاره به مصوبات این جلسه گفت: عملیات اجرایی، تجهیز منابع و واگذاری اراضی ملی بر اساس پنج فاز تعیین شده در طرح جامع منطقه نمونه گردشگری، تصویب برنامه فیزیکی، کالبدی و فضایی هر فاز، قبل از اجرا و واگذاری زمین در کارگروه مسکن استان، دریافت مصوبه واگذاری زمین، زیرساخت‌ها، تسهیلات و مجوزهای هرفاز پس از 80 درصد پیشرفت کار در فاز قبل از جمله این مصوبات است.

بیرانوند بیان کرد: بررسی و مطالعه تامین آب منطقه نمونه گردشگری و ارایه به اداره آب منطقه‌ای جهت تایید، ارایه راهکار مناسب جهت برقراری ارتباط صحیح و مناسب سرمایه گذار با مردم منطقه و در نظر گرفتن منافع مردم محلی در این طرح پیش بینی شده که امیدواریم با تصحیح و اجرای این طرح بتوانیم تحولی در منطقه نمونه گردشگری آبگرم ایجاد کنیم تا علاوه بر رونق گردشگری سهمی در ایجاد اشتغال و در آمد منطقه نیز داشته باشیم.

منطقه نمونه گردشگری آبگرم در 95 کلیومتری جاده قزوین همدان واقع است که دارای جاذبه های گردشگری تاریخی و طبیعی همچون برج‌های دوگانه خرقان، غار قلعه کرد، غارهای عباس آباد و چشمه‌های آب گرم و سرد فراوان بوده و برای تبدیل شدن به یک منطقه گردشگری دارای ظرفیت های فراوانی است.