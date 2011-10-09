شکارچیان متخلف در استان قزوین دستگیر شدند

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین در واحدهای الموت شرقی و غربی و طارم سفلی در حین عملیات گشت و کنترل و اجرای مقررات شکار و صید موفق شدند تعداد سه نفر از متخلفان شکار غیرمجاز را دستگیر کنند و تحویل مراجع قضایی دهند.

فرهادی اضافه کرد: از متخلفین تعداد سه قبضه اسلحه شکاری دولول و تک لول، لاشه یک راس خرگوش و دو قطعه کبک و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین تصریح کرد: از تمامی شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه تخلف در عرصه شکار و صید مراتب را به سرمحیط بانی ها و ادارات محیط زیست استان اطلاع دهند.

