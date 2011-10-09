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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

شکارچیان متخلف در استان قزوین دستگیر شدند

شکارچیان متخلف در استان قزوین دستگیر شدند

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: با تلاش ماموران یگان امداد سه شکارچی متخلف در استان دستگیر و تحویل مقامهای قضایی شدند.

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان قزوین در واحدهای الموت شرقی و غربی و طارم سفلی در حین عملیات گشت و کنترل و اجرای مقررات شکار و صید موفق شدند تعداد سه نفر از متخلفان شکار غیرمجاز را دستگیر کنند و تحویل مراجع قضایی دهند.
 
فرهادی اضافه کرد: از متخلفین تعداد سه قبضه اسلحه شکاری دولول و تک لول، لاشه یک راس خرگوش و دو قطعه کبک و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.
 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین تصریح کرد: از تمامی شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه تخلف در عرصه شکار و صید مراتب را به سرمحیط بانی ها و ادارات محیط زیست استان اطلاع دهند.
 
کد مطلب 1427583

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