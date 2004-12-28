انديشه والا و قدسي اهل بيت (ع) سرمايه گرانبهايي براي حكمت شيعي است

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حفظ هويت ملي ما ايرانيان مبتني بر آشنايي ما بر فرهنگ غني گذشته است و مادامي كه نسل آينده نداند كه داراي چه سرمايه غني فرهنگي بوده، به هويت خويش اعتمادي نخواهد داشت
دكتر محقق داماد با تصريح اين مطلب كه چندي پيش در گرگان همايش بزرگداشت اسماعيل جرجاني توسط فرهنگستان علوم پزشكي برگزار شد، گفت : در آن سمينار، مردم منطقه و از جمله امام جمعه آنجا پيشنهاد كرند كه بزرگداشتي براي ميرداماد برگزار شود كه ما نيز با اين پيشنهاد موافقت كرده و از جمله مقام معظم رهبري و آقاي خاتمي دستور اكيد بر برگزاري اين همايش را اعلام كردند. ما نيز تصميم گرفتيم كه اين همايش در ابتدا در محدوده داخلي باشد و از دانشمندان كشور براي اين كار استفاده كنيم. در جلسات اوليه قرار شد كه بزرگداشت ميرفندرسكي و ميرداماد را با هم برگزار كنيم كه هر دو اهل روستاي ميرفندرسك بودند. از روزي كه اين كار آغاز شد عده اي از مراكز علمي مانند : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي و موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران و استانداري گلستان و موسسه فرهنگي ميرداماد كه در استان گلستان قرار دارد اعلام آمادگي و همكاري كردند كه بنا شد مسئوليت علمي بر عهده فرهنگستان باشد.
رئيس گروه مطالعات اسلامي فرهنگستان علوم با تاكيد بر اين نكته كه در اين همايش قصد داريم آثار ميرداماد و ميرفندرسكي دوباره احياء و منتشر شود اعلام كرد: دكتر فتح الله مجتبايي كتاب منقحي درباره ميرفندرسكي تاليف كردند كه در اين همايش ارائه خواهد شد. موج شناسايي اين شخصيت ها باعث مي شود كه افراد با نام و دستاورد اين دو بزرگوار آشنا شوند. آثار اين دو فيلسوف و كتابشناسي آنها را مد نظر قرار داد ه ايم كه قطعا تاثير مهمي در پژوهش هاي علمي خواهد گذاشت.
دكتر محقق داماد در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به گستردگي صدرا پژوهي در جامعه ما تا چه اندازه در اين همايش قصد داريد جنبه هاي پنهان اين فلاسفه را آشكار كنيد، ابراز داشت : ما از شخصيت هايي كه درباره اين دو فيلسوف تحقيق كرده اند و صاحب نظر هستند دعوت به همكاري كرديم و مقالات علمي بسيار خوبي تا كنون به دست ما رسيده است و افرادي نيز هم اكنون مشغول تدوين مقالات هستند اميدوار هستيم كه جنبه هاي پنهان اين شخصيت هاي فلسفي و ديني كه از استادان ملاصدراي شيرازي بودند به شكل علمي - پژوهشي مورد بررسي قرار گيرد.
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با اسلام شناسان و حكمت شناسان هندي كه درباره ميرفندرسكي كاري انجام داده اند در تماس هستيم و از نظرات آنها نير استفاده خواهيم كرد
عضو فرهنگستان علوم در پاسخ به اين پرسش كه بحث احياء سنت فلسفه اسلامي در چند سال اخير بسيار گسترش پيدا كرده با توجه به اين نكته تا چه اندازه افرادي كه در بحث فلسفه اسلامي پنهان بودند را در اين همايش مطرح و تبيين خواهيد كرد گفت : ما
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جامعه اسلامي اگر پشتوانه فلسفي نداشته باشد موفق نخواهد شد كه به اهدافش برسد. اگر كسي بپرسد كه خدمات حكماي اسلامي به دنيا و اسلام چه بوده است خواهم گفت كه جوامعي كه به فكر فلسفي و تعقل اهميت مي دهند را با جوامعي كه به اين گوهره اهميتي نمي دهند مقايسه كنيد قطعا به ثمره پشتوانه فلسفي پي خواهيد برد
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نبايد از اين نكته غافل شويم كه انديشه والا و قدسي اهل بيت (ع) در معارف شيعي سرمايه گرانبهايي براي حركت حكمت شيعي بوده است كه رگه هاي دگرگوني فكر اسلامي در آن سيلان داشته است و تفكرات ميرداماد نمونه بارز حكمت شيعي است
رئيس گروه مطالعات اسلامي فرهنگستان علوم در پايان با تاكيد بر اين نكته كه در گرگان موسسه فرهنگي به نام ميرداماد وجود دارد كه قرار است با اعضاء مطالعات اسلامي فرهنگستان علوم ارتباط علمي را گسترش دهند و همچنين دبيرخانه دائمي براي معرفي آثار ميرداماد و ميرفندرسكي در آنجا تشكيل شود.
گفتني است كه اعضاي علمي اين همايش عبارتند از : دكتر فتح الله مجتبايي، دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني، دكتر ابوالقاسم گرجي ، دكتر رضا داوري ، دكتر غلامرضا اعواني ، دكتر موسوي بهبهاني ، و دكتر سيد مصطفي محقق داماد .
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