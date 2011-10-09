همایش آموزشی منطقه ای امنیت شبکه در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین یزدان پناه در مراسم آغاز به کار این همایش گفت: تقویت آموزش در بین نیروی انسانی و سرمایه گذاری در این خصوص زمینه ساز تأمین امنیت اطلاعات در سطح دستگاههای مختلف کشور می شود.

مدیرکل بازرسی استان قزوین با اشاره به پیشرفت های قابل ملاحظه در حوزه تکنولوژی و فن آوری گفت: شرایط فعلی نسبت به دهه های گذشته بسیار متفاوت است و ما با واقعیت هایی روبرو هستیم که اجتناب ناپذیر است لذا ضرورت بهره گیری از دانش و مهارت های برتر روز در بخش مدیریت و فن آوری اطلاعات بیش از پیش احساس می شود.



وی با تأکید بر اهمیت سیاست های کلی نظام در حوزه امنیت اطلاعات اظهارداشت: فن آوری همان طور که یک فرصت است در عین حال می تواند یک تهدید هم تلقی شود که اخبار و اعلام برخی آمارها از وجود نگرانی هایی از امنیت اطلاعات در جهان حکایت دارد.



یزدان پناه ادامه داد: پیشرفت های اخیر در حوزه تکنولوژی و ورود به فضای مجازی و سایبری کار را به جایی رسانده که هر حکومت و سیستمی ناگزیر است برای معرفی، انجام وظایف، رسیدن به اهداف و از همه مهمتر جهت بقاء خود از این ابزار بهره ببرد و در این شرایط است که اهمیت و نگرانی از امنیت اطلاعات بیش از پیش قوت می گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش نظارت الکترونیک در انجام برنامه های بازرسی یادآورشد: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دستگاه حاکمیتی و عالی ترین ارگان نظارتی نظام بر تحقق و حرکت به سمت دولت الکترونیک تأکید ویژه ای دارد زیرا با تحقق این موضوع و الکترونیکی شدن نظارت، برنامه ها و مأموریت ها با سرعت، دقت و توجه بیشتری انجام شده و میزان رضایت مندی مردم افزایش می یابد.



مدیرکل بازرسی قزوین افزود: باتوجه به محدودیت های موجود و گستره عظیم کار، دسترسی آسان به اطلاعات و نظارت به هنگام تنها در صورتی ممکن می شود که ارتباطات چهره به چهره در سطح دستگاههای اجرایی حذف و نظارت نوین و الکترونیک جایگزین شیوه ها و روشهای سنتی شود.

وی تصریح کرد: با برگزاری این گونه دوره های آموزشی و تخصصی می توان اطلاعات جدید، به روز و اثربخش و هم چنین آگاهی های لازم را به آحاد جامعه به ویژه کارکنان دستگاههای نظارتی و اجرایی منتقل کرد.

یزدان پناه یادآورشد: با پیشرفت تکنولوژی در جهان امروز برگزاری این گونه همایش ها زمینه آموزش و فراگیری علوم روز و کسب مهارت های لازم در زمینه های تخصصی به ویژه مرتبط با امنیت اطلاعات و شبکه را برای شرکت کنندگان فراهم می کند تا کارها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

دیرکل بازرسی قزوین تأکید کرد: ایران اسلامی جایگاه خود را در عرصه های جهانی به خصوص در خاورمیانه و در میان کشورهای منطقه پیدا کرده و الگویی مناسب و موفق برای ملت های دیگر شده است.

همایش آموزشی منطقه ای امنیت شبکه به همت اداره کل بازرسی استان قزوین و در راستای آشنایی و تقویت ادارات کل منطقه چهار سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد و شرکت کنندگان با مباحثی از قبیل بخشهای شبکه، روشهای جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز، معرفی امنیت اطلاعات، آموزش راهکارهای امنیتی، معرفی نرم افزارهای کاربردی در شبکه های رایانه ای جهت حفظ امنیت داده ها، حفاظت از اطلاعات آشنا شدند.