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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

صالحی‌نیا در جمع خبرنگاران:

1400 کشنده فراز در انتظار شماره‌گذاری/عدم تمدید شماره‌گذاری وانت‌پیکان

1400 کشنده فراز در انتظار شماره‌گذاری/عدم تمدید شماره‌گذاری وانت‌پیکان

مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌سازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 1400 کشنده فراز تولید و در پارکینگ کارخانه تولیدکننده موجود است تا بعد از رفع موانع، به آن اجازه شماره‌گذاری داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی‎نیا در حاشیه نشست مسئولان دولتی با تولیدکنندگان در مورد جلسه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر شماره‌گذاری فراز گفت: قرار بر این بود که گزارشی از سوی تولیدکنندگان کشنده فراز به سازمان بازرسی کل کشور ارایه شود.

مدیرکل دفتر ماشین‌سازی و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تولید خودروی فراز از ماهها قبل آغاز شده است و تعدادی نیز از این خودرو تولید و در پارکینگ‌های شرکت تولیدکننده موجود است. بر این اساس، حسب شرایط و استانداردهایی که لازم است، چندین آزمایش در مراکز معتبر بر روی این کشنده صورت گرفته و امیدواریم به زودی زود خبر نهایی در این زمینه را اطلاع رسانی کنیم.

وی تصریح کرد: تعداد خودروهای فراز تولیدشده 1400 دستگاه بوده، اما هنوز شماره‌گذاری نشده است و امیدواریم به زودی با کسب استانداردهای لازم، این خودرو شماره‌گذاری شود.

صالحی‌نیا در مورد آخرین تصمیمات برای واردات کشنده‌های دست دوم خارجی گفت: برای واردات کشنده‌های دست دوم خارجی، بر اساس ماده قانونی باید آیین‌نامه مربوطه به دولت برای تصویب پیشنهاد شود؛ تا جایی که اطلاع دارم هنوز پیشنهاد این موضوع به دولت نرفته است.

وی در مورد شماره‌گذاری وانت‌پیکان اظهار داشت: موسسه استاندارد به دلیل عدم رعایت استانداردهای 55 گانه، مجوز شماره‌گذاری را برای وانت‌پیکان تمدید نکرده است، اما تمهیداتی در نظر گرفته شده است که استانداردهای موردنظر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در آن رعایت شود.

کد مطلب 1427607

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