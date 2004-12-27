نشست به سوي آفتاب برگزار مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" اين نشست موضوعات ذيل را مورد نقد و بررسي قرار خواهد داد: مهدويت، ضرورتها و رهيافتها/ حاج آقا پور سيد آقايي رئيس مركز تخصصي مهدويت قم؛ نگرش راهبردي به انتظار موعود/ نگرش اعتقادي - آينده نگرانه به تحولات اخيرمنطقه/ تقابل تفكر مهدويت فعال و فرهنگ انفعال / دكتر محمد هادي همايون و دكترغلامرضا گودرزي اعضاي هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع)؛ تبيين جايگاه و حدود تاثير جوانان شيعه بر جريان ظهور/ دكتر تلوري مدرس طرح تمهيد مقدمات ظهور؛ تاثيرمحبت به امام زمان (ع) در دغدغه مندي شيعه نسبت به تحقق ظهور/ حسيني زابلي.

اين نشست روز سه شنبه هشتم ديماه از ساعت 15 الي 18 در فرهنگسراي هنر(ارسباران) توسط حوزه دانشجويي شهيد شمسي پور با همكاري سازمان فرهنگي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران برگزار مي گردد.