175 قرارداد اجرای پروژه در کرج منعقد شد

سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این تعداد قرارداد در واحد امور پیمانها و کمیسیون عالی معاملات انجام شده است.



وی با اشاره به انعقاد قرارداد پروژه های مدت مشابه پارسال عنوان کرد: پارسال 120 قرارداد در اداره پیمانها و امور قراردادهای شهرداری کرج منعقد شده است.



شهردار کرج با مقایسه تعداد قراردادهای منعقد شده سال جاری و سال گذشته، افزود: امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 55 قرارداد بیشتر منعقد شده که در واقع بیش از 35 درصد در تعداد قرار دادها افزایش مشاهده شده است.

آقازاده بیان کرد: این مهم در شرایطی بود که بودجه سال جاری در تاریخ 10/3/90 به شهرداری ابلاغ شد و انعقاد 175 قرار داد تنها در سه ماهه دوم سال جاری توسط کمیسیون عالی معاملات صورت گرفت.

وی با بیان اینکه، قراردادهایی که هزینه اجرای آنها بالای 50 میلیون تومان می باشد توسط اداره پیمانهای شهرداری کرج منعقد می شود، اظهارداشت: بستن قراداد پروژه ها با هزینه کمتر از این مبلغ در مناطق و با توجه به تفیض اختیار به مدیران در کمیسیون معاملات توسط مناطق انجام می گیرد.



آقازاده در توضیح چگونگی عقد قراردادهای اداره پیمانها و امور قراردادهای شهرداری کرج عنوان کرد: قراردادها با تایید کمیسیون معاملات مبنی بر برنده شدن مناقصه یا مزایده تعیین شده برای عقد قرارداد به این اداره ارجاع می شود که پس از تعیین حوزه معاونت مربوط این پروژه به مرحله اجرا در خواهد آمد.



157 قرارداد عمرانی در سه ماه اول امسال منعقد شد



شهردار کرج با یادآوری انعقاد 175 قرارد در کمیسیون عالی معاملات شهرداری گفت: از این تعداد 157 قرارداد شامل پروژه های عمرانی بوده است.



آقازاده افزود: ما بقی این پروژه ها شامل طرح های زیبا سازی،خدمات شهری وهمچنین مشاوره ای و خدماتی بوده است.



وی ادامه داد: بستن این تعداد قرارداد درحالیست که میزان ریالی قرارداد های منعقد شده سال گذشته طی شش ماه اول سال 641 میلیارد ریال و در همین زمان در سال جاری بیش از 706 میلیارد ریال است.

آقازاده اظهارداشت: این حجم ریالی صرفه نظر از میزان اعتبار بدون احتساب هزینه اجرای دو پروژه تقاطع غیر هم هسطح در سالهای 88 و 89 محاسبه شده است.



وی گفت: میزان اعتبار صرف شده برای عملیاتی کردن این دو پروژه 46 میلیارد تومان بوده است.









