37 هزار کودک قزوینی در طرح آمبلیوپی سنجش شدند

به گزارش خبرنگار مهر، راحله جاتن عصر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: شش مرکز شبانه روزی سالمندان توسط بخش غیردولتی وبا نظارت بهزیستی در استان فعالیت می کند که 218 سالمند را تحت پوشش قرار داده است.

جاتن گفت: به منظور ارائه خدمات مطلوب به سالمندان طرح ویزیت در منزل اجرا می شود و دو مرکز روزانه سالمندان نیز خدمات لازم را به این افراد ارایه می کند.

شناسایی 5900 معلول روستایی در طرح CBR

این کارشناس بهزیستی اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه را از دیگر خدمات بهزیستی دانست و تصریح کرد: با همکاری خانه های بهداشت روستایی، فرماندارای و دهیاریها و اجرای طرح CBR تاکنون پنج هزار و 900 معلول روستایی تحت پوشش خدمات توانبخشی قرار گرفته اند.

وی تعداد نابینایان تحت پوشش بهزیستی استان را یک هزار و 703 نفر اعلام کرد و افزود: پرداخت شهریه دانشجویی به 39 نابینا، توزیع تجهیزات مخصوص شامل عصای سفید، برجسته نگار، ساعت گویا، به دید و نرم افزارهای آموزشی و نیز پرداخت 90 میلیون ریال تسهیلات به موسسه نابینایان و اعزام تیمهای روشندلان به مسابقات کشوری از جمله خدمات ارایه شده در بهزیستی است.

جاتن بیان کرد: تعداد ناشنوایان تحت پوشش هم دو هزار و 422 نفر است که پرداخت شهریه دانشجویی به 51 نفر، توزیع وسایل کمک توانبخشی و حمایت مالی از کانون ناشنوایان برای برگزاری همایش و فعالیتهای فرهنگی از دیگر کارهای بهزیستی در شش ماهه امسال است.

وی پرداخت 200 میلیون ریال کمک هزینه کاشت حلزون را از دیگر حمایتهای مالی بهزیستی عنوان کرد.

سرپرست معاون توانبخشی بهزیستی استان قزوین تصریح کرد: طرح غربالگری ناشنوایان نوزاد در بیمارستانها از دیگر طرح های موفقی است که توانسته از بروز معلولیت در میان کودکان جلوگیری کند.

جاتن اظهار داشت: با خرید دستگاه مدرن و پیشرفته OAE که قابلیت شناسایی ضعف شنوایی نوزادان را دارد نیاز استان به این خدمات نیز مرتفع شد و با امضای تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی استان ضمن کنترل زایشگاههای استان تمامی نوزادان متولد شده تست شنوایی شده و در صورت مشاهده نارسایی بینایی برای درمان اقدام پزشکی انجام می شود.

وی گفت: در شش ماهه امسال 9 نوزاد با کم شنوایی متوسط، شش نوزاد کم شنوای شدید، هفت نوزاد کم شنوای عمیق شناسایی شدند که در صورت عدم اجرای طرح 32 معلول به جامعه اضافه می شد.