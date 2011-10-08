پژوهشگران گلستان و آستان قدس رضوی تبادل نظر می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله رجایی عصر شنبه در دیدار با پژوهشگران پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، ضمن در میان گذاشتن مسائل مرکز دانش نامه گلستان در جریان فعالیتهای بنیاد پژوهش های آستان قدس قرار گرفت.

وی در دیدار با دکتر یحیایی و سید حسن حسینی و... خواستار همکاری بیشتر آنها با مرکز دانش نامه گلستان شد که قول مساعدت و همکاری داده شد.

رجایی آمادگی مر کز دانش نامه گلستان را با توجه به حضور شخصیت های جرجانی و استرابادی در مشهد، به خصوص آستان قدس رضوی برای نگارش مقاله اعلام کرد.



وی گفت: درباره برخی از این شخصیت ها در دایرة المعارف در دست انتشار آستان قدس مقالاتی نوشته شده است که می تواند مبنای خوبی برای همکاری باشد.



در این دیدار رجایی، دایرة المعارف آستان قدس را که در حال آماده سازی و غلط گیری نهایی برای چاپ است مورد بازدید قرار داد.



قرار است این دایرة المعارف در دو جلد منتشر شود.

قبلا مقاله شوشتری جزایری نماینده دوره پنجم توسط سید حسن حسینی پژوهشگر بنیاد پژوهش آستان قدس رضوی به نگارش در آمده بود.