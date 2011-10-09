افزایش 15 درصدی نرخ کرایه تاکسی ها در کرج/ شهروندان تخلفات را گزارش کنند

کریم افشار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت:با پیگیرهای انجام شده و پس از طی مراحل قانونی افزایش 15 درصدی نرخ کرایه تاکسی های کرج به تصویب شورای شهر کرج رسید.

وی افزود: این مهم پس از تصویب شورای شهر به تایید فرمانداری شهرستان رسیده و پس از ابلاغ به این سازمان از امروز اجرایی می شود.

این مسئول با تاکید بر نصب برچسب کرایه بر روی تاکسی های کرج بیان کرد:براساس قانون رانندگان ملزم به نصب برچسب کرایه ها بر روی تاکسی هستند و در غیر اینصورت با رانندگان متخلف برابر قانون برخورد می شود.

افشار، از استقرار گشتهای ویژه نظارتی در این زمینه خبر داد و عنوان کرد:در این زمینه گشت های مشترک سازمان و اداره تعزیرات حکومتی بر اجرای صحیح نرخ کرایه ها نظارت خواهند داشت.

وی گفت:همچنین نیروهای نظارتی این سازمان نیز به صورت نامحسوس بر این امر نظارت خواهند داشت.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی کرج از شهروندان درخواست کرد تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف و اخذ مبالغ برخلاف مصوبه مذکور با شماره های 2818207 و 2811587 تماس بگیرند.





