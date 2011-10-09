دکتر استوارت سیم استاد دانشگاه نورث آمبریا در نیوکاسل انگلستان در مورد نسبت میان پست مدرنیسم و سبک زندگی به خبرنگار مهر گفت: با نگاه به نسبت میان سبک زندگی و پست مدرنیسم می‌توانیم روشها و شیوه‌هایی را در نظر بگیریم که این شیوه‌ها راهشان را به تجارب روزمره ما پیدا کرده‌اند.

وی افزود: سبک زندگی مفهوم مبهمی است. اما به رغم این ابهام انتخابهایی که هر فرد انجام می‌دهد در تعیین هویت اجتماعی او مؤثر است. این انتخابها به ویژه در نوع مصرف و نوع کالاهایی که یک فرد انتخاب می‌کند حائز اهمیت است.

مؤلف "دیکشنری لیوتار" یادآور شد: به عبارت دیگر نوع کالاهایی که یک فرد استفاده می‌کند و نوع مصرف او مشخص کننده هویت اجتماعی اوست. هویتهای اجتماعی بر اساس انتخابهای فردی ما شکل می‌گیرند.

وی تصریح کرد: در چشم "دیگران" هویت اجتماعی ما ارتباط وثیقی با کالاهایی دارد که مصرف می‌کنیم. آنچه ما می‌خریم هویتهای اجتماعی ما نزد دیگران را می‌سازد.

استوارت سیم یادآور شد: تصویر ما از خودمان ارتباط محکمی با آنچه در اطراف ماست دارد. به عبارت دیگر آنچه دور و اطراف ما را دربرگرفته در تعیین تصویر فردی از خود مؤثر است. علاوه بر آنچه اطراف ما را دربرگرفته، نوع فعالیتها و کنشهای ما نیز در تصویری که از خود ارائه می‌دهیم مؤثر هستند و این تصویر را می‌سازند.