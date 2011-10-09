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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

استوارت سیم در گفتگو با مهر:

"نوع مصرف" هویت اجتماعی افراد را تعیین می‌کند

"نوع مصرف" هویت اجتماعی افراد را تعیین می‌کند

استاد دانشگاه نورث آمبریای انگلستان با اشاره به اینکه هویتهای اجتماعی بر اساس انتخابهای فردی ما شکل می‌گیرند، گفت: نوع کالاهایی که یک فرد استفاده می‌کند و نوع مصرف او مشخص کننده هویت اجتماعی اوست.

دکتر استوارت سیم استاد دانشگاه نورث آمبریا در نیوکاسل انگلستان در مورد نسبت میان پست مدرنیسم و سبک زندگی به خبرنگار مهر گفت: با نگاه به نسبت میان سبک زندگی و پست مدرنیسم می‌توانیم روشها و شیوه‌هایی را در نظر بگیریم که این شیوه‌ها راهشان را به تجارب روزمره ما پیدا کرده‌اند.

وی افزود: سبک زندگی مفهوم مبهمی است. اما به رغم این ابهام انتخابهایی که هر فرد انجام می‌دهد در تعیین هویت اجتماعی او مؤثر است. این انتخابها به ویژه در نوع مصرف و نوع کالاهایی که یک فرد انتخاب می‌کند حائز اهمیت است.

مؤلف "دیکشنری لیوتار" یادآور شد: به عبارت دیگر نوع کالاهایی که یک فرد استفاده می‌کند و نوع مصرف او مشخص کننده هویت اجتماعی اوست. هویتهای اجتماعی بر اساس انتخابهای فردی ما شکل می‌گیرند.

وی تصریح کرد: در چشم "دیگران" هویت اجتماعی ما ارتباط وثیقی با کالاهایی دارد که مصرف می‌کنیم. آنچه ما می‌خریم هویتهای اجتماعی ما نزد دیگران را می‌سازد.

استوارت سیم یادآور شد: تصویر ما از خودمان ارتباط محکمی با آنچه در اطراف ماست دارد. به عبارت دیگر آنچه دور و اطراف ما را دربرگرفته در تعیین تصویر فردی از خود مؤثر است. علاوه بر آنچه اطراف ما را دربرگرفته، نوع فعالیتها و کنشهای ما نیز در تصویری که از خود ارائه می‌دهیم مؤثر هستند و این تصویر را می‌سازند.

کد مطلب 1427660

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