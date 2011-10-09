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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۶

فیروزی:

63 طرح هادی روستایی در استان قزوین اجرا می شود

63 طرح هادی روستایی در استان قزوین اجرا می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین گفت: در سال جاری 63 طرح هادی روستایی در استان قزوین اجرا می شود.

احمد فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال جاری تعداد 63 پروژه طرح هادی روستایی و بهسازی محیط روستایی در استان اجرا می شود که 29 طرح در قزوین، 10 طرح در تاکستان، 13 طرح در بوئین زهرا، چهار طرح در آبیک، هفت طرح در البرز است.
 
وی افزود: برای اجرای طرحهای یاد شده 51 میلیارد و 42 میلیون ریال اعتبار هزینه خواهد شد.
 
فیروزی با اشاره به تصویب اعتبار یاد شده در کمیته های برنامه ریزی شهرستانهای استان یادآورشد: پس از طی مراحل اداری لازم از طریق فراخوان پیمانکاران مجرب این طرحها با نظارت عالی و فنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وارد مرحله اجرایی می شود.
 
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تصریح کرد: طرحهای هادی پس از انجام مراحل مطالعاتی آماده ورود به مرحله اجرایی می شوند و رمز موفقیت اجرای بهینه آنها مشارکت فعال روستائیان در تمامی مراحل فعالیت است.
 
وی یادآورشد: تاکنون از مجموع 831 روستای دارای سکنه استان قزوین تعداد 263 طرح هادی به مرحله اجرا درآمده و 22 طرح هادی نیز به طور کامل به پایان رسیده است.
کد مطلب 1427663

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