آزمایشگاه فنی خاک سبب تاخیر پروژه های عمرانی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، کامران رحیم اف عصر شنبه در حاشیه تودیع و معارفه مدیرکل آزمایشگاه فنی مکانیک و خاک مازندران در جمع خبرنگاران افزود: کلیه پروژه های عمرانی دولتی به ویژه طرحهای وزارت راه و شهرسازی و سدسازی ها با نظارت حاکمیتی آزمایشگاه در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه حلقه مفقوده در بحث نظارت بر اجرای درست طرحهای عمرانی از نظر کیفیت و استانداردها، ناهماهنگ بودن آزمایشگاه دولتی با بخش خصوصی است، ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از طرح های عمرانی کشور که آزمایشگاه بخش خصوصی تحت نظارت دارد با مشکلاتی مواجه است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بر اساس دستورالعمل، تصدی گری آزمایشگاه تا سال 93 به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، گفت: از سال 93 آزمایشگاه به عنوان یک نهاد حاکمیتی فنی و نظارت کننده بر همه طرحهای عمرانی خواهد بود.

رحیم اف، وضعیت تجهیزاتی و نیروی انسانی آزمایشگاه را مناسب و به روز دانست و اظهار داشت: امروزه بسیاری از تجهیزات آزمایشگاهی در کنار طرح های بزرگ ملی در قالب یک کارگاه ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه مشاوران طرحهای عمرانی که مورد اعتماد و از معرفی شدگان معاونت راهبردی رئیس جمهوری هستند، طرحهای عمرانی را بر اساس نتایج آزمایشگاه نظارت می کنند، گفت: متاسفانه در این بخش با چالش های جدی مواجه هستیم که با حاکمیتی شدن آزمایشگاه در بخش فنی و نظارت، این مشکل رفع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کشور ادامه داد: اکنون بسیاری از شرکت آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک بخش خصوصی افرادی هستند که به دلایل مختلف کاری از شرکت آزمایشگاه دولتی اخراج شدند.

رحیم اف با بیان اینکه فرهنگ استفاده از خدمات آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در کشور در حال نهادینه شدن است، گفت: به واسطه اینکه نرخ تعرفه آزمایشگاه مربوط به سال 87 است و آزمایشگاه برای گرفتن طرحهای عمرانی حتی تا 30 درصد تخفیف می دهد اما باز شاهد بی رغبتی برخی از کارفرمایان در استفاده از آزمایشگاه دولتی هستیم.

در این مراسم یدالله افشار مقدم که پیش از فرماندار بابل بوده به سمت مدیرکل جدید آزمایشگاه فنی مکانیک و خاک مازندران معرفی و از زحمات تورانی تجلیل شد.