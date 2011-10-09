سعید گودرزی، مربی سازنده کشتی همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: یکی از دلایل سطح پایین رقابت‌های قهرمانی کشور فاصله کم این مسابقات با رقابت‌های قهرمانی جهان است که باعث می شود تمام مدعیان در این مسابقات به میدان نروند.

وی ادامه داد: مسابقات کشتی قهرمانی کشور می تواند میدان خوبی برای بروز توانایی کشتی گیران جوان و آینده‌دار باشد اما از آنجایی که این رقابت‌ها در تعیین رتبه هیئت‌ها تاثیرگذار است، معمولا مسئولان هیئت‌ها ریسک نکرده و تلاش می کنند با مهره‌های پا به سن گذاشته و امتحان پس داده خود راهی این رقابت‌ها شوند که با این شرایط مسابقات قهرمانی کشور هیچ کمکی به کادر فنی تیم ملی نمی کند.

گودرزی تصریح کرد: البته در مسابقات قهرمانی کشور در مشهد چند مهره جوان و جویای نام هم دیده شدند که می توانند در صورت ادامه روند فعلی و توجه کادرفنی به مهره‌های تاثیرگذاری تبدیل شوند.

وی تاکید کرد: بهرصورت می توان به در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای حضور در این مسابقات تلاش کرد تا سطح این رقابت‌ها به ایده‌آل موردنظر مسئولان برسد.

گودرزی در پایان خاطر نشان کرد: خارج شدن یک مهره ما از گردونه مسابقات بدلیل اعتراض به امر داوری باعث شد نتوانیم روی سکوی رقابت‌های قهرمانی کشور در مشهد برویم و در نهایت چهارم شدیم.

هفتاد و دومین دوره رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی کشور روزهای 14و 15 مهرماه در مشهد برگزار شد.