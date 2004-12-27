نوار شكست ناپذيري پرسپوليس قطع شد

به گزارش خبرنگار "مهر" سايت فوتبال آسيا در گزارشي پيرامون ديدارهاي هفته چهاردهم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر ايران آورده است : تيم فوتبال پرسپوليس در ديدار مقابل ابومسلم با گلي كه فريدون فضلي در دقيقه 65 وارد دروازه اين تيم كرد بازي را باخت تا روند شكست ناپذيري اين تيم از تاريخ اول اكتبر سال جاري مصادف با 10 مهر ماه سال 1383 متوقف شود.

روز جمعه همچنين ديگر رقباي پرسپوليس كه تيم هاي ذوب آهن و فولاد هستند مقابل پاس و پگاه به پيروزي رسيدند. فولاد در حالي كه ميزبان بود با نتيجه دو بر يك حريف خود را پشت سر گذاشت و ذوب آهن نيز با دو گل قهرمان فصل پيش رقابت ها را شكست داد. لازم به ذكر است در سايت فوتبال آسيا به ديگر نتايج هفته چهاردهم مسابقات ليگ برتر ايران اشاره شده است.