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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۳

گاز مازندران در لیگ برتر کشتی آزاد شرکت نمی‌کند

گاز مازندران در لیگ برتر کشتی آزاد شرکت نمی‌کند

تیم گاز مازندران برخلاف سال‌های گذشته در رقابت‌های کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور شرکت نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حضور تیم گاز مازندران در فصل گذشته لیگ با سرمربیگری مراد محمدی حاشیه‌های فراوانی به همراه داشت. این تیم در مرحله نیمه نهایی با اعتراض به استفاده نفت تهران از کشتی گیر خارجی مقابل این تیم به میدان نرفت و در نهایت به مقام چهارم رقابت‌های لیگ بسنده کرد.

با تصمیم مسئولان وزارت نفت در هر رشته تنها یک تیم می تواند از این وزارتخانه و شرکت‌های تابعه در لیگ برتر کشتی و هر رشته ورزشی دیگر شرکت کند و به همین دلیل گاز نمی تواند در لیگ برتر کشتی شرکت کند.

به این ترتیب کشتی گیران فصل گذشته این تیم به احتمال فراوان فصل جاری در تیم سایپا تنکابن به میدان می روند.

رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد طبق برنامه در یکی از روزهای 2 یا 9 آبان‌ماه آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1427679

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