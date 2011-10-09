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۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۹:۰۱

نفت تهران بدون کشتی گیران خارجی در لیگ شرکت می‌کند

نفت تهران بدون کشتی گیران خارجی در لیگ شرکت می‌کند

با تصمیم مسئولان باشگاه نفت تهران این تیم امسال بدون کشتی گیران خارجی در رقابت‌های کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه نفت تهران سال گذشته طی مصوبه‌ای اعلام کردند که تیم‌های زیر مجموعه این باشگاه حق ندارند از ورزشکاران خارجی در هیچ رشته‌ای استفاده کنند. عدم تکمین مربیان فصل گذشته تیم کشتی باشگاه نفت از این قانون در لیگ کشتی حوادثی را در مرحله نهایی این رقابت‌ها رقم زد.

با این حال این مصوبه به قوت خود باقی است و محسن کاوه مربی فصل گذشته تیم نفت که در فصل پیش رو نیز سرمربیگری این تیم را برعهده خواهد داشت، باید بدون کشتی گیران خارجی در رقابت‌های لیگ برتر شرکت کند و مسلما راه سختی را در این رقابت‌ها پیش رو خواهد داشت.

رقابت‌های کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور طبق برنامه در یکی از روزهای 2 یا 9 آبان‌ماه آغاز می شود.
 

کد مطلب 1427682

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