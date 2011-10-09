به گزارش خبرنگار مهر، مازندرانی ها نتوانستند از چند کشتی گیر برتر خود در رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی کشور در مشهد استفاده کنند و با از دست دادن جایگاههای دومی خود امسال به مقام سوم رسیدند.

بر این اساس مازندرانی ها از فدراسیون خواسته اند از ثبت قرارداد عباس دباغی،محمد یوسفی، ایمان محمدیان و جابر صادق زاده در تیمهای لیگ برتری جلوگیری کرده تا به وضعیت آنها بدلیل شرکت نداشتن در رقابتهای کشوری در کمیته انضباطی استان رسیدگی شود.

از بین این کشتی گیران جابرصادق زاده دارنده مدال طلای سنگین وزن جوانان جهان شانس بالایی برای تصاحب دوبنده تیم ملی دارد و می تواند با نگاه مثبت مسئولان هیئت با توجه به شرکت در رقابتهای جهانی رومانی در مرداد ماه مورد بخشش قرار گیرد.

رقابتهای کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور روزهای 14 و 15 مهرماه در مشهد برگزار شد.