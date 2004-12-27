تمديد مهلت ثبت نام كنكور سراسري ؛ تا 11 ديماه

دكتر حسين توكلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: داوطلبان متقاضي شركت دركنكور سراسري سال 84 كه تا امروز موفق به ثبت نام نشده اند مي توانند در روزهاي 9 ، 10 و 11 ديماه نسبت به ثبت نام درآزمون اقدام نمايند.

وي افزود: دفترچه هاي ثبت نام در دفاتر پستي اصلي شهرستانها و همچنين در 3 منطقه 13، 15 و 16 در تهران توزيع مي شود و داوطلبان بايد تنها به اين مناطق مراجعه كنند.

وي درخصوص ثبت نام اينترنتي آزمون سراسري گفت: ثبت نام اينترنتي آزمون نيز تا روز 24 ديماه ادامه دارد و داوطلباني كه از طريق پست موفق به ثبت نام نشوند مي توانند بصورت الكترونيكي نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.

معاون اجرايي سازمان سنجش تاكيد كرد: يك ميليون و 760 هزار دفترچه در دفاتر پستي سراسر كشور توزيع شد كه تا كنون نيز تقاضايي براي كمبود دفترچه نداشته ايم.

البته اينكه تاريخ ثبت نام آزمون براي امكان دسترسي داوطلبان تمديد شود ، كاري پسنديده است ، اما وقتي قرار است تاريخ ثبت نام حتما تمديد شود چه لزومي دارد كه هرساله از سوي سازمان سنجش اطلاعيه اي مبني بر عدم تمديد مهلت ثبت نام صادر شود . اين گونه مي شود كه هيچ يك از خانواده ها و داوطلبان كنكور وقعي به اطلاعيه هاي سازمان سنجش نمي نهند و با صدور اطلاعيه اين سازمان اين جمله را با پوزخند تكرار مي كنند " الكي يه ، مطمئنا تمديد مي شود "!