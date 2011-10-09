"خونه به خونه" نخستین تیم رسمی لیگ برتر کشتی آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان این تیم با پرداخت مبلغ 15 میلیون تومان ورودیه تیم‌ها حتی قرارداد داخلی با تمامی کشتی گیران مدنظر خود از جمله رضا یزدانی و مهدی تقوی، مردان طلایی رقابت‌های جهانی ترکیه را به امضاء رسانده‌اند.

هدایت تیم کشتی "خونه به خونه" برعهده غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد است و علی شکری‌پور و ابراهیم مهربان مربیان این تیم هستند.

مربیان تیم "خونه به خونه" همچنین به دنبال جذب دو کشتی گیر روس هستند و به نظر می رسد "ویکتور لبدف" قهرمان جهان در وزن 55 کیلوگرم، "دنیس چارگوش" قهرمان پیشین جهان در وزن 74 کیلوگرم و "بلال ماخوف" دارنده چند مدال سنگین وزن جهان از نفرات موردنظر این تیم متمول هستند. هر تیم لیگ برتری می تواند از دو کشتی گیر خارجی استفاده کند.

رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد در یکی از روزهای 2 یا 9 آبان ماه آغاز می شود.