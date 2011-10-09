  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۷

"خونه به خونه" نخستین تیم رسمی لیگ برتر کشتی آزاد شد

"خونه به خونه" نخستین تیم رسمی لیگ برتر کشتی آزاد شد

تیم "خونه به خونه" بابل به عنوان نخستین تیم لیگ برتر کشتی آزاد کلیه شرایط حضور در این مسابقات را احراز کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان این تیم با پرداخت مبلغ 15 میلیون تومان ورودیه تیم‌ها حتی قرارداد داخلی با تمامی کشتی گیران مدنظر خود از جمله رضا یزدانی و مهدی تقوی، مردان طلایی رقابت‌های جهانی ترکیه را به امضاء رسانده‌اند.

هدایت تیم کشتی "خونه به خونه" برعهده غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد است و علی شکری‌پور و ابراهیم مهربان مربیان این تیم هستند.

مربیان تیم "خونه به خونه" همچنین به دنبال جذب دو کشتی گیر روس هستند و به نظر می رسد "ویکتور لبدف" قهرمان جهان در وزن 55 کیلوگرم، "دنیس چارگوش" قهرمان پیشین جهان در وزن 74 کیلوگرم و "بلال ماخوف" دارنده چند مدال سنگین وزن جهان از نفرات موردنظر این تیم متمول هستند. هر تیم لیگ برتری می تواند از دو کشتی گیر خارجی استفاده کند.

رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد در یکی از روزهای 2 یا 9 آبان ماه آغاز می شود.

کد مطلب 1427691

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها