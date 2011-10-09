سطح مسابقات کشتی قهرمانی کشور بالا نبود

عباس حاج کناری، مربی سازنده مازندرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برگزار نشدن مطلوب رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی کشور در مشهد از نظر کیفی تنها مربوط به یکی، دو سال اخیر نیست و این مشکلی است که سال‌هاست که کشتی ایران با آن دست به گریبان بوده و هست.

وی ادامه داد: بهرحال امتیاز مسابقات کشتی قهرمانی کشور در رتبه بندی استان‌های برتر کشور موثر است و هیئت‌ها برای بالا بردن امتیازهای خود ملزم به شرکت در این رقابت‌ها هستند.

حاج کناری تصریح کرد: به نظر من در این مسابقات می شود به جوانان آینده‌دار و پشتوانه‌ها میدان داد تا در این رقابت‌ها آبدیده شوند و از طرفی می توان با ایجاد مشوق‌هایی پای کشتی گیران مطرح کشور را به این مسابقات باز کرد.

وی تاکید کرد: بهرحال در مسابقات کشتی قهرمانی کشور چند کشتی گیر پدیده و آینده‌دار دیده شدند که امیدوارم با نگاه مثبت کادر فنی به آنها میدان داده شود تا بتوانند توانمندی‌های خود را بروز دهند.

دارنده مدال طلای جهان در پایان خاطر نشان کرد: تیم ملی کشتی آزاد امسال در رقابت‌های جهانی نتیجه بسیار خوبی بدست آورد و امیدوارم با ادامه روند فعلی این تیم در رویداد بزرگ المپیک بار دیگر پرچمدار ورزش ایران باشد.

رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور روزهای 14 و 15 مهرماه در مشهد برگزار شد.