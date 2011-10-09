عارف ربطی دبیر فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در مورد مسئله بوجود آمده پس از فینال وزن 55 کیلوگرم رقابتهای قهرمانی کشور برخی مسائل بدور از واقعیت بیان شد.

وی ادامه داد: درگیری پس از فینال وزن 55 کیلوگرم بوجود آمد و مسلماعوامل این موضوع به کمیته انضباطی فراخوانده می شوند تا طبق قانون با مسببان این موضوع برخورد شود و آنها باید تمامی هزینه های مادی و معنوی این موضوع را پرداخت کنند.

ربطی تصریح کرد: البته دلیل اصلی این موضوع آشنا نبودن مربیان با مقررات داوری و از طرفی آگاهی نداشتن آنها با وظایف خطیرشان در این امر مهم است و فدراسیون جلوی فعالیت مربیان این چنینی را می گیرد.

وی در پایان با اشاره به اینکه این موضوع مورد تایید فدراسیون اخلاق گرای کشتی نبوده و بشدت با آن برخورد می شود خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی بعد از این موضوع با بیان اخبار خلاف واقع همچون هجوم آوردن خیل عظیم تماشاگران به وسط تشک و وخیم بودن حال یکی از تماشاگران باعث بروز جو سنگینی شده و نگرانی هایی را بوجود آورند.

رقابتهای کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور روزهای 14 و 15 مهرماه در مشهد برگزار شد که در رقابتهای وزن 55 کیلوگرم بین کشتی گیران آذربایجان و لرستان درگیری هایی بوجود آمد.