توقف عرضه "دانه ای" تخم مرغ در گلستان/ تخم مرغ مهریه عروس می شود!

به گزارش خبرنگار مهر، بیشتر فروشگاههای که مورد مراجعه خبرنگاران مهر در مناطق مختلف گلستان از جمله گرگان قرار گرفته اند از عرضه تخم مرغ دانه ای و تک فروشی خودداری کرده اند.

همچنین قیمت تخم مرغ در قالب کیلو و شانه ای در فروشگاهها و سوپرمارکتهای استان نیز بالاتر از میزانی است که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان می کنند.

بر اساس اعلام معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، فروش تخم‌مرغ در خرده‌فروشی‌ها با نرخ بالاتر از 6 هزار تومان تخلف است و هم اکنون روزانه 50 تا 60 تن تخم‌مرغ در میادین میوه و تره‌‎بار به نرخ هر شانه 5100 تومان در حال عرضه است.

اکنون قیمت تخم مرغ هر محله به محله در گلستان متفاوت است و به ازای هر شانه یا کیلو با قیمتهای مختلفی ارایه می شود.

تردیدید نیست درصورت تداوم روند روبه رشد قیمت مرغ در مناطق مختلف کشور از این پس تخم مرغ جای خود را در سندهای ازدواج و سفره های عقد باز کند و به عنوان مهریه عروس خانم ها خواهد شد!

قیمت تخم مرغ در سوپرمارکتی در خیابان ولیعصر گرگان که از عرضه تخم مرغ دانه ای (عددی) خودداری می کرد، به ازای هر کیلو 3800 تومان و شانه 7500 تومان اعلام شد.

همچنین در فروشگاهی در کوی طبیعت که مدعی بود تخم مرغ دانه ای ندارد، به ازای هر کیلوگرم 3700 تومان و تخم مرغ شانه ای 8500 تومان عرضه می شود.

فروشگاه شهروند نیز قید فروش تخم مرغ دانه ای را زده بود و آن را در قالب بسته های شش، 9 و 12 تایی با مارکهای مزرعه و تلاونگ عرضه می کرد.

قیمت هر بسته شش، 9 و 12 تایی به ترتیب 1900، 2800 و 3700 تومان درج شده بود.

البته برخی فروشگاهها که اقدام به عرضه تخم مرغ به صورت تک فروشی یا دانه ای می کردند، نرخ حدود 300 تومان را طلب می کردند.

قیمت تخم مرغ دانه ای در فروشگاهی در گلشن به ازای هر عدد بین 300 تا 320 تومان بسته به اندازه و بزرگی تخم مرغ، کیلویی سه هزار تومان و شانه ای 6800 تا هفت هزار تومان عرضه می شود.

همچنین فروشگاهی دیگر در محدوده شالیکوبی گرگان قیمت هر عدد تخم مرغ را 300 تومان، کیلو را 3600 تومان و شانه ای را 7500 تومان اعلام کرده بود.

وضعیت قیمت تخم مرغ در شهرهای دیگر گلستان نیز چند روند کاهش نداشته است و مرغ های این مناطق نیز قیمت تخم مرغ هایشان سربه فلک می کشد.

در علی آبادکتول قیمت تخم مرغ دانه ای 300 تومان، شانه ای 7500 تومان و کیلویی 3750 تومان گزارش شده است.

در عین حال مسئولان بازرگانی گلستان از اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش قیمت تخم مرغ و جلوگیری از نوسانات قیمتها خبر می دهند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی بازرگانی گلستان، قیمت هر کیلو تخم مرغ عرضه شده در گرگان را دو هزار و 550 تومان اعلام کرد.

حسن اصلانی افزود: سازمان بازرگانی استان با توجه به تقاضای بازار و بمنظور رفاه حال شهروندان گرامی، تثبیت قیمتها و جلوگیری از نوسانات قیمت تخم مرغ، هفت مرکز عرضه مستقیم تخم مرغ در سطح شهرستان فعال کرده است.

وی اظهار داشت: این مراکز روزانه به میزان تقریبی یک تن تخم مرغ با قیمت کیلویی دو هزار و 550 تومان در اختیار همشهریان قرار می دهد.

وی عنوان کرد: همشهریان می توانند برای خرید، صبحها از ساعت 9 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 16 تا 20 به فروشگاهها تعیین شده مراجعه کنند.

اصلانی بیان داشت: کوی انقلاب، جنب مجمع امور صنفی گرگان، میدان مدرس واحد صنفی آقای نوروزی، خیابان شهید بهشتی، جنب اداره بهزیستی، فروشگاه مرکزی پیگیر و خیابان شهید رجایی، فروشگاه زربال شمال آقای محمدی از جمله مراکز عرضه تخم مرغ است.

معاون بازرگانی گلستان عنوان کرد: خیابان امام رضا، جنب بانک ملت، واحد صنفی آقای رشیدی، بلوار الغدیر، جنب الغدیر 13، واحد صنفی آقای درزی و میدان پانزده خرداد – فروشگاه مزرعه نمونه گرگان از دیگر مراکز توزیع است.